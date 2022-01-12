Досуг в Твери с 12 по 19 января: Праздничный джаз, краски клавиров, северная резьба, образы города и поэзия в театре

Публику ждет встреча с музыкой, а также выставки, чтения... Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

«Jazz в Старый Новый год!!!»

Так называется концерт, которым порадует публику 13 января в 18:30 Тверская филармония. На ее сцене выступит государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и вокалистка Анастасия Лютова.

В программе: новогодние песни, музыка из кинофильмов и популярные песни в джазовой обработке; произведения М. Леграна, Л. Бонфа, В. Косма, Т. Хренникова, Н. Богословского.

Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема – легендарный, старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр, носящий звание главного джаз-бенда России. Лучший российский образчик традиционного джаза и один из лучших в мире.

Анастасия Лютова - одна из самых ярких джазовых певиц нового поколения.

Стоимость билетов: от 1600 до 1800 рублей

Возрастные ограничения: 12+

Классика и клавиры

18 января в 18:30 Тверская филармония приглашает на концерт "Краски клавиров".

Для тверских меломанов выступит Заслуженный деятель искусств России Татьяна Сергеева (орган, клавесин, фортепиано).

В программе: произведения И.К. фон Керля, Г.Ф. Генделя, Ф. Листа, Н. Черепнина, А. Аренского и А. Рено

Татьяна Сергеева является членом Союза композиторов России, лауреатом премии им. Д.Д. Шостаковича (1987 г.), заслуженным деятелем искусств России, лауреатом международного конкурса композиторов им. С.С. Прокофьева (2003 г.).

Она – редкий пример, нетипичный для нашего времени, артиста, чья душа и талант относят нас к эпохе Ренессанса.

Стоимость билетов: от 200 до 400 рублей.

Возрастные ограничения: 6+

ВЫСТАВКИ

«Ремесло с края земли»

Выставка под таким названием откроется с 14 января в Тверском городском музейно-выставочном центре. В экспозиции - изделия чукотской художественной резьбы по кости. В тончайших, живых работах мастеров-косторезов посетители смогут увидеть суровую природу Чукотки, сцены из жизни Чукчей и Эскимосов, сакральные орнаменты и древних духов.

Цена билетов: от 50 до 80 рублей. Детям до 7 лет — бесплатно.

Возрастные ограничения: 6+

По трамвайным рельсам…

14 января в 20:00 в центре современной культуры «Рельсы» состоится открытие выставки «С вокзала на трамвае до вулкана».

В экспозиции объединены несколько работ современных художников из нашего и других городов. В этих работах – рассказы жителей о самих себе, размышления об идентичности и метафорические образы города.

Фотографии, видео-арт, саунд-арт, коллажи и инсталляция - все это поможет с головой погрузиться в концепцию выставки.

Записаться можно на сайте центра за 100 рублей.

Возрастные ограничения: 12+

ЧТЕНИЯ

Погрузимся в поэзию

Тверской академический театр драмы 14 января в 19:00 приглашает на «Вечер русской поэзии» на малой сцене.

В программе вечера - стихи Державина, Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Майкова, Блока, Гумилева, Маяковского, Есенина, Цветаевой, Мандельштама…

Исполнители: Заслуженная артистка России Ирина Кириллова и артист Борис Михня.

Про стоимость билетов узнавайте по телефону кассы театра: 32-09-09.

Возрастные ограничения: 12+