В Твери из-за закрытия моста через Тьмаку придется делать приличный крюк сотрудникам института и нескольких фирм

Вид на мост сверху, со спутника. Фото: гугл карты/скриншот

11 января администрация Твери опубликовала распоряжение, что в городе до конца года закрывается мост через Тьмаку в районе дома №23 на Калининском проспекте. Некоторые граждане подумали было, что речь о сооружении на пути к бизнес-центру «Этажи». Но это не так. Речь - о мосте примерно в 200-300 метрах выше по течению речки. Как мы выяснили, его ремонт доставит определенные неудобства сотрудникам располагающихся в том самом здании №23 фирм и институте. Но ничего не поделаешь.

Мост, о котором идет речь, позволяет легко и быстро добраться с Калининского проспекта в промзону на правом берегу Тьмаки с комплексом зданий с производственными помещениями и различными организациями.

В частности, в доме №23, к которому как раз сразу попадёшь, преодолев злополучный мост, в том числе располагается частная типография и институт управления и права (образовательная организация со статусом АНО).

Вот такую дыру прошедшим летом сфотографировала моя коллега. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Сотрудница типографии по телефону рассказала нам, что, конечно, для нее закрытие моста - это большие неудобства:

- Придется теперь ехать в объезд, чтобы добраться до работы. Это, как минимум 15 минут лишнего времени. Надо объезжать со стороны бассейна во дворах Пролетарки. Ну либо со стороны парка «Текстильщик». Не знаю, как остальным, кто в этом месте работает, а мне это неудобно.

Сотрудница института также попеняла в телефонном разговоре на то, что теперь нельзя будет прямо заехать со стороны Калининского проспекта, а придется ехать в объезд через мост к ТЦ "Этажи" во Дворе Пролетарки.

- Ну да, это крюк минут в 15, плюс - минус, - согласилась она с работницей типографии. - Еще и в пробке там застрянешь по дороге где-нибудь.

Представительница учебного заведения при этом заметила, что практически все преподаватели института ездят на машинах, а значит им придется раньше выезжать из дома. Она сообщила, что мост уже перекрыли:

- Сегодня днем пришли и поставили ограждения с табличкой о том, что все - мост закрыт для автодвижения. Но пока по нему можно ходить пешком хотя бы.

Сотрудница института рассказала и про сам мост:

- Я помню, что, когда сама этот институт в 2010-м заканчивала, мост уже был в плохом состоянии. Сейчас в некоторых местах видны дырки, элементы конструкции. Конечно, сооружение явно нуждается в ремонте, и по нему и ездить-то уже страшновато. Тревожит только то, что его так надолго закрывают - аж до конца года. Неужели нельзя побыстрей отремонтировать.

О том, что мост закрыли на ремонт, кстати, пока можно только строить предположения. На портале госзакупок мы, к примеру, не нашли тендер на его починку. Хотя, возможно, тендер ещё и не объявлен.

Мы обратились за комментариями по поводу моста и его судьбы в администрацию Твери. С ответом вас обязательно ознакомим. А пока - выбирайте пути объезда.