В Твери утверждён новый прейскурант на аттракционы и развлечения в городских парках

Прокатиться на Колесе обозрения (если оно будет работать) можно будет за 130 рублей. Фото: Дмитрий МИТИН

Городская администрация утвердила новый прейскурант на развлечения в парках, находящихся в ведении муниципального предприятия «Дирекция парков». Это горсад, парк Победы, ландшафтный парк «Тьмака» и парковая зона набережной Афанасия Никитина. Также установлены тарифы на иные услуги: предоставление торговых площадей, мест для установки батутов, площадок под мастер-классы и так далее.

В последний раз цены на услуги парков менялись в 2020 году. Новые тарифы определены постановлением администрации Твери № 1369 от 30 декабря 2021 года.

Детей и взрослых порадует, что, несмотря на инфляцию, тарифы на развлечения не изменились. Но из прейскуранта исчезли некоторые пункты. Там больше нет цены на детские батуты, из чего можно сделать вывод, что «Дирекция парков» свои батуты устанавливать не будет. Также в парках больше не будут сдавать в аренду торговые палатки (только места под установку палаток).

И ещё одно действительно важное уточнение содержится в обновлённом документе: введены льготные цены для некоторых категорий граждан. За 50% стоимости все карусели и аттракционы могут посещать многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей.

Публикуем полный прейскурант.

КАРУСЕЛИ И АТТРАКЦИОНЫ

«Пират» - 130 рублей за 3 минуты.

«Колесо обозрения» - 130 рублей за один круг.

«Ромашка» - 130 рублей за 3 минуты.

«Ракушки» - 130 рублей за 3 минуты.

«Юнга» - 80 рублей за 3 минуты.

«Солнышко» - 80 рублей за 3 минуты.

«Сказка» - 80 рублей за 3 минуты.

«Военный аэропорт» - 80 рублей за 3 минуты.

«Воздушные шары» - 80 рублей за 3 минуты.

«Медвежонок» - 80 рублей за 3 минуты.

«Ралли» - 80 рублей за 3 минуты.

«Полёт» - 80 рублей за 3 минуты.

«Космос» - 80 рублей за 3 минуты.

«Зорб» - 130 рублей за 5 минут.

Веломобили - 130 рублей за 15 минут.

Бамперные лодки - 130 рублей за 5 минут.

Паровозик - 150 рублей за один круг по парку.

Настольный теннис - 70 рублей за 15 минут.

Комната смеха - 70 рублей за 15 минут.

Тир - 70 рублей за 6 выстрелов.

Скалодром - 150 рублей за 10 минут.

Автодром - 150 рублей за 3 минуты.

Верёвочный парк - 200 рублей за один маршрут.

Электромобили - 200 рулей за 10 минут.

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Горка - 60 рублей за час.

Каток - 100 рублей за час.

Прокат коньков - 60 рублей за час.

Прокат тюбинга или ледянки - 60 рублей за час.

ТУАЛЕТ

Одно посещение туалетной кабинки - 12 рублей.

ИГРЫ, ДИСКОТЕКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

Посещение организованной дискотеки - 100 рублей.

Участие в конкурсе «Призовая игра» - 50 рублей.

Посещение мастер-класса - 150 рублей.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СБОРЫ

Чтобы провести торжественную церемонию на территории городского сада, нужно будет заплатить организационный сбор.

Организационный сбор при проведении праздничного мероприятия - 20 рублей с одного посетителя