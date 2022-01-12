Коронавирус в Твери, последние новости на 12 января 2022: возобновление реабилитации после ковида и 23 рейса санитарной авиации

В Твери возобновляется реабилитация пациентов, перенёсших COVID-19. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Последние новости о коронавирусе в Твери на 12 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 100 971 случай заражения (+189 за сутки).

Выздоровели 90 765 пациентов (+50 за сутки).

На карантине - 7790 заболевших, (+ 127 за сутки).

Умерли 2416 человек (+12 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 608 594 человек, в том числе за минувшие сутки - 1718 граждан.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 11 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

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Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 514 случаев заражения коронавирусом (+72 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7610 (+14),

Ржев - 5668 (+11),

Калининский район - 4546 4549(+3),

Вышневолоцкий городской округ - 3950 (не зафиксировано новых случаев),

Торжок - 3461 (не зафиксировано новых случаев),

Кимры - 2890 (+10).

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Накануне региональное Правительство сообщило, что Областной клинический лечебно-реабилитационный центр возвращается к обычному режиму работы. И там возобновится реабилитация жителей после перенесённого коронавируса. В октябре прошлого года в реабилитационном центре был открыт ковидный госпиталь, но с 20 января учреждение возобновит работу по основному профилю.

В Тверской области подводят итоги новогодних каникул. За праздничные дни бригады санавиации Областной больницы совершили 23 рейса. Трижды для транспортировки пациентов привлекался вертолёт КА-32 ГУ МЧС России по Тверской области.

Из районных больниц эвакуированы 17 пациентов: девять из них - с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, четверо пострадали в ДТП, двое - с острым нарушением мозгового кровообращения, один пациент - с тяжёлой бактериальной пневмонией и еще один - с ножевым ранением.