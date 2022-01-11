На Калининской АЭС подвели итоги конкурса «Народное творчество-2021»

Победители! Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Всего поступило 220 работ, более 1500 человек стали участниками «народного голосования», которое проходило на локальном сайте и в группе Калининской АЭС в ВКонтакте. Принять участие в голосовании смогли все желающие. Голоса с обеих площадок были суммированы и, таким образом, определены лучшие из лучших в каждой номинации.

Также работы оценил и высказал своё экспертное мнение мастер в области фотографии - специалист УИОС Евгений Фадин. Он отметил не только виртуозность владения фотокамерой наших участников, но и умение творческим взглядом художника увидеть удивительное и неординарное, казалось бы, в обыденных вещах.

Действительно, в этом году участники постарались и прислали на конкурс большое количество не просто профессиональных, а живых, переполненных эмоциями, юмором, теплотой и особой атмосферой снимков. Особенно приятно, что они готовы с радостью поделиться интересными историями из жизни, неожиданными и забавными фотонаблюдениями с коллегами.

Победители конкурса:

Номинация «Летние истории»

Юлия Хромова - «Котонастроение без преград»

Номинация «Энергия в объективе»

Алексей Пантюшкин – «Аллея фонарей»

Номинация «Красота по соседству»

Александр Лазебник - «Декабрьский вечер на берегу Песьво»

Алексей Лаврентьев – «Аромат крымского лета»

Номинация «Мы за ЗОЖ»

Анастасия Панина – «Быть здоровым в любой плоскости»

Номинация «Эти забавные животные»

Анастасия Глазунова – Светские «львицы»

Ольга Лоншакова – «Хорошо быть кисою…»

Еще 2 работы отметил спецпризами эксперт конкурса, мастер в области фотографии и профессиональный фотохудожник Евгений Фадин:

Артур Колокольцов - «Близнецы»

Раиса Егорова - «Давай дружить!»

Церемония награждения творческого корпоративного фотоконкурса «Народное творчество-2021» состоялась 30 декабря 2021 г. у новогодней ёлки Центра общественной информации Калининской АЭС.

Победителям были вручены заслуженные призы и в их честь состоялся небольшой праздничный салют.

А.В. Лаврентьев - Аромат крымского лета

А.В. Лазебник - Декабрьский вечер на берегу Песьво

Ю.В. Хромова - Котонастроение без преград

А.В. Панина - Быть здоровым в любой плоскости

А.Б. Пантюшкин - Аллея фонарей

О.Е. Лоншакова – Хорошо быть кисою...

А.А. Глазунова - Светские ''львицы''