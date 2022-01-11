Коронавирус в Твери, последние новости на 11 января 2022: коробейник в Лихославле, лягушка под ёлкой и операция "Снегоход"

Коробейник в Лихославле и лягушка под ёлкой Фото: vk.com/lih69, vk.com/mamulino69/Надя Молоканова

Последние новости о коронавирусе в Твери на 11 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 596 случаев заражения (+188 за сутки).

Выздоровели 90 466 пациентов (+207 за сутки).

На карантине - 7733 заболевших, (-19 за сутки).

Умер 2397 человек (0).

По данным федерального регистра вакцинировано 605 865 человек, в том числе за последние сутки - 263 человек.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 11 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 377 случаев заражения коронавирусом (+55 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7591 (+5),

Ржев - 5645 (+15),

Калининский район - 4543 (+2),

Вышневолоцкий городской округ - 3943 (+10),

Торжок - 3461 (+10),

Кимры - 2873 (0).

Графика: Яндекс

Ярко-зеленая вязаная лягушка поселилась под ёлкой в микрорайоне Мамулино в Твери. Игрушку посадил под праздничное дерево кто-то из местных жителей. А прохожие сфотографировали и выложили в соцсети.

Выглядит лягушонка забавно и модно: пухлые красные губы, длинные ресницы и соломенного цвета волосы. Горожанам такая необычная Снегурочка в яркой майке и белоснежных панталонах пришлась по душе.

Еще одним объектом внимания стала скульптура коробейника. Бронзовую статую установили в Лихославле на улице Советской, у одноименного магазина.

Торговец в жилетке и кепи с цветком "предлагает" туристам настоящие елочные игрушки, которые аккуратно сложены в его коробочку, висящую на шее.

В администрации Лихославльского муниципального округа отметили, что коробейник уже стал новой достопримечательностью для туристов и местных жителей.

С 10 января в Тверской области началась массовая проверка зимней техники. Во время операции "Снегоход" инспекторы Гостехнадзора проверяют спецтехнику и проводят инструктажи с владельцами. Рейды продлятся до 28 февраля.

К техническому состоянию и эксплуатации спецтехники предъявляются определенные требования. Водитель снегохода или снегоболотохода должен иметь удостоверение на право управления, транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и пройти технический осмотр.