Коронавирус в Твери, последние новости на 11 января 2022: коробейник в Лихославле, лягушка под ёлкой и операция "Снегоход"

Коробейник в Лихославле и лягушка под ёлкой Фото: vk.com/lih69, vk.com/mamulino69/Надя Молоканова
Последние новости о коронавирусе в Твери на 11 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 596 случаев заражения (+188 за сутки).
Выздоровели 90 466 пациентов (+207 за сутки).
На карантине - 7733 заболевших, (-19 за сутки).
Умер 2397 человек (0).
По данным федерального регистра вакцинировано 605 865 человек, в том числе за последние сутки - 263 человек.
Новые данные по коронавирусной инфекции на 11 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 377 случаев заражения коронавирусом (+55 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7591 (+5),
Ржев - 5645 (+15),
Калининский район - 4543 (+2),
Вышневолоцкий городской округ - 3943 (+10),
Торжок - 3461 (+10),
Кимры - 2873 (0).
Графика: Яндекс
Ярко-зеленая вязаная лягушка поселилась под ёлкой в микрорайоне Мамулино в Твери. Игрушку посадил под праздничное дерево кто-то из местных жителей. А прохожие сфотографировали и выложили в соцсети.
Выглядит лягушонка забавно и модно: пухлые красные губы, длинные ресницы и соломенного цвета волосы. Горожанам такая необычная Снегурочка в яркой майке и белоснежных панталонах пришлась по душе.
Еще одним объектом внимания стала скульптура коробейника. Бронзовую статую установили в Лихославле на улице Советской, у одноименного магазина.
Торговец в жилетке и кепи с цветком "предлагает" туристам настоящие елочные игрушки, которые аккуратно сложены в его коробочку, висящую на шее.
В администрации Лихославльского муниципального округа отметили, что коробейник уже стал новой достопримечательностью для туристов и местных жителей.
С 10 января в Тверской области началась массовая проверка зимней техники. Во время операции "Снегоход" инспекторы Гостехнадзора проверяют спецтехнику и проводят инструктажи с владельцами. Рейды продлятся до 28 февраля.
К техническому состоянию и эксплуатации спецтехники предъявляются определенные требования. Водитель снегохода или снегоболотохода должен иметь удостоверение на право управления, транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и пройти технический осмотр.
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Фото: ПТО