Тверская область боится QR-кодов, вакцинации и роста цен

А чего боитесь вы? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Тверской области, как оказалось, имеют характер! Ввергнуть в панику нас не так-то просто. Таковы выводы масштабного исследования - рейтинга «Национального индекса тревожностей-2021».

Анализ провели эксперты коммуникационного агентства КРОС. Специалисты исследовали повестку СМИ и соцсетей, а также оценили величину «аудитории» популярных современных страхов, после чего ранжировали регионы по степени их тревожности. Все субъекты разделили на три группы: тревожные, уравновешенные и невозмутимые.

Тверская область оказалась в десятке уравновешенных регионов, жители которых показывают в меру здоровую обеспокоенность происходящим, которая, однако, не выходит за пределы нормы.

ЧЕГО БОИТСЯ ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Судя по данным исследования, больше всего жителей нашего региона в 2021 году страшило (в порядке убывания значимости страха): введение QR-кодов, вакцинация от коронавируса и рост цен.

Что ж, первый страх оказался беспричинным. QR-коды в нашем регионе так и не ввели, за исключением ситуации перед ноябрьскими праздниками. Напомним, 28 ноября губернаторским постановлением был введён пропуск по QR-кодам в крупные торговые центры. Но ограничение это продлилось всего четыре дня, вызвав, тем не менее, переполох среди антипрививочников.

Вакцинация тихо-мирно продолжается. По данным федерального регистра, в регионе вакцинировано 605 865 человек (на 10 января 2022 года). За праздники снизилось ежедневное число новых случаев коронавируса. Однако со всех сторон медики предсказывают скорый эпидемический всплеск: скажутся новогодние походы в гости и поездки в другие регионы, а также наступление нового штамма «омикрон». Отметим, вакцинацию наука до сих пор называет единственным реальным шансом избежать тяжёлых последствий болезни.

Что до цен, то страх этот весьма и весьма обоснован. Согласно данным Тверьстата, к концу ноября 2021 года цены (по сравнению с ноябрём 2020-го) выросли в Тверской области в среднем на 9,4%. При этом на некоторые товары (в частности, продукты) цены выросли ещё больше. Так, согласно предновогоднему исследованию, цены продуктов, из которых мы готовим селёдку под шубой, выросли за год аж на 27,7%.

ЧЕГО БОЯТСЯ ДРУГИЕ

В топе самых тревожных регионов - Москва, Санкт-Петербург и соседняя с нами Вологодская область. Страхи практически идентичны.

Жители столицы больше всего напуганы (в порядке убывания значимости страха) «омикроном», QR-кодами и ростом цен. В Питере страшатся QR-кодов, «омикрона» и вакцинации. На Вологодчине основные страхи - это также QR-коды, вакцинация и «омикрон».

Самыми невозмутимыми признаны Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкарская республика. Жители этих субъектов, по выводам исследователей, практически не включены в тревожную федеральную повестку и показывают крайне низкую обеспокоенность классическими страхами современности. Однако боятся они, пусть совсем немного, но всё того же: вакцинации, «омикрона», роста цен, новых волн коронавируса. В Кабардино-Балкарии среди прочего обеспокоены возможным ростом преступности.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Смоленская область - уравновешенный регион (индекс встревоженности - 1 513,37). Страхи: QR-коды, рост жестоких преступлений, рост цен.

Псковская область - уравновешенный регион (индекс встревоженности - 1 509,21). Страхи: QR-коды, вакцинация, «омикрон».

Тверская область - уравновешенный регион (индекс встревоженности - 1 625,30). Страхи: QR-коды, вакцинация, рост цен.

Московская область - уравновешенный регион (индекс встревоженности - 1 996,48). Страхи: «омикрон», QR-коды, новая волна коронавируса.

Ярославская область - встревоженный регион (индекс встревоженности - 2 828,69). Страхи: вакцинация, QR-коды, «омикрон».

Новгородская область - встревоженный регион (индекс встревоженности - 3 476,64). Страхи: QR-коды, вакцинация, «омикрон».

Вологодская область - встревоженный регион (индекс встревоженности - 3 935,97). Страхи: QR-коды, вакцинация, «омикрон»