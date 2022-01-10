За десять дней праздников на дорогах Твери есть раненые и погибшие

Инспекторам ГИБДД пришлось не раз выезжать на место ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО

За 10 выходных праздничных дней, с 31 декабря по 9 января включительно, по данным областного ГИБДД произошло свыше 30 ДТП. В них пострадали больше 50 человек. Погибли четверо.

Перечислим некоторые ДТП.

31 декабря водитель автомобиля «Лада Веста», ехавший из Москвы, вылетел на встречку и врезался в грузовик ДАФ. В результате погибли на месте водитель и пассажир легковушки. Водитель фуры был трезв.

В этот большегруз 31 января перед Новым годом врезался неожиданно выскочивший на встречку водитель легковушки. Фото: УГИБДД по Тверской области

Утром 1 января на 118-м километре дороги Витязи - Духовщина - Белый - Нелидово молодая женщина за рулем «Роено Логан» не справилась с управлением и вылетела в кювет. У девушки нет прав. Она и ее пассажир получили травмы.

1 января днем в Твери мужчина за рулем фургона «Газель» сдавал задом и наехал на пожилую женщину. Она получила рваную рану ноги и была госпитализирована.

1 января незадолго до полуночи в Твери у дома № 54 по улице Советской водитель «Рено Логан» столкнулся при развороте с «Опелем Астра». В результате ДТП пострадал пассажир в «Опеле».

2 января в Бологовском районе ВАЗ-2115 выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2112. В итоге во второй машине пострадал пассажир: молодая женщина получила сотрясение мозга.

Днём 3 января на 66-м километре автодороги Тверь - Бежецк в Рамешковском районе 56-летний мужчина за рулем «Киа Спортейдж» при повороте не пропустил встречный «Киа Кид». В итоге столкновения машин погибла 26-летняя пассажирка автомобиля «Киа Кид», еще четыре участника аварии получили травмы, двое из них - тяжёлые.

Снимок с места смертельного ДТП 3 января в Рамешковском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

Также 3 января на 17-м км дороги Тверь - Тургиново в Калининском районе водитель автомобиля «Киа Спортейдж» при повороте не пропустил «Шевроле Каптива». В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир «Шевроле».

4 января в Твери у железнодорожного вокзала не поделили дорогу две молодые женщины за рулем японской и немецкой иномаркок.

4 января в Удомле 31-летний мужчина за рулем «Шкоды» сбил 41-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

5 января на площади Гагарина в Твери 39-летний водитель, управляя легковушкой «Киа Рио», проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком «МАЗ» с прицепом. В результате ДТП 9-летний и 6-летний пассажиры «Киа Рио» с травмами доставлены в больницу.

Днем 6 января на дороге Бологое - Кемцы - Б. Рядок - Березайка - Лыкошино 30-летний водитель машины «Лексус RX270» столкнулся с движущемся во встречном направлении «CHANGAN CS35PLUS» под управлением 33-летнего мужчины. В результате ДТП 64-летний пассажир «китайца» госпитализирован.

Также 6 января в Твери на улице Советской, рядом со стадионом «Химик», молодой мужчина за рулем отечественной легковушки сбил двух пешеходов: мужчину 1986 года рождения и женщину 1989 года рождения.

На улице Мира в Западной Двине 6 января в столкновении с японским внедорожником пострадали женщины: водитель и пассажирка ВАЗ-2110. Обоим поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».

Вечером 6 января в Твери на Октябрьском проспекте столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота». Мужчина за рулем японской иномарки получил сотрясение мозга и ушиб ноги. У водителя «Лады» также сотрясение мозга. Его пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Вечером 6 января внедорожник «Volkswagen Tiguan» вылетел в кювет на 14-м километре дороги Тверь - Рождествено -1 Мая - Ильинское в Калининском районе. Легкие травмы получили две девушки в машине: водитель и пассажирка.

7 января на 170-м км дороги «М-9 Балтия» в Зубцовском районе 49-летний водитель за рулем «Нивы» во время обгона врезался во встречную иномарку «Хендай Солярис» под управлением 36-летнего водителя. Пострадали оба водителя, а также 31-летний, 3-летний, 7-летний и 12-летний пассажиры «Хендай Солярис».

На месте ДТП 7 января в Зубцовском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

8 января в Кимрах 40-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» сбил 47-летнего пешехода, который шел по краю дороги.

Также 8 января в Кимрском районе 27-летний водитель на автомобиле «Датсун» при обгоне столкнулся со встречным «Ниссаном» под управлением 27-летнего водителя.

Пострадали оба водителя, а также 26-летний и 18-летний пассажиры «Ниссана». Один человек госпитализирован, у остальных - ушибы и ссадины. Водители трезвые.

9 января в поселке Лыкошино Бологовского района неустановленный водитель сбил 59-летнего пешехода, после чего скрылся. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Помимо этого известно, что только за пять праздничных дней - с 31 декабря по 4 января - сотрудники Госавтоинспекции остановили 46 нетрезвых водителей. Им светит штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения - 2 года колонии с лишением прав на 3 года и штраф до 300 тыс. рублей.