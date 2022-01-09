Коронавирус в Твери, последние новости на 9 января 2022: закрытие Рождественской ярмарки и импозантный снеговик на карьерах

Закрытие ярмарки и импозантный снеговик Фото: vk.com/vktver/Линда Клявина
Фото: Александр ЖМУЛИН
Последние новости о коронавирусе в Твери на 9 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 223 случая заражения (+187 за сутки).
Выздоровели 90 136 пациентов (+140 за сутки).
На карантине - 7696 заболевших, (47 за сутки).
Умер 2391 человек (0).
По данным федерального регистра вакцинировано 605 138 человек, в том числе за последние сутки - 120 человек.
В регионе проведено 1 457 956 лабораторных исследования на коронавирус, в том числе за последние сутки - 4224.
Новые данные по коронавирусной инфекции на 9 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 235 случаев заражения коронавирусом (+69 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7573 (+10),
Ржев - 5618 (+13),
Калининский район - 4536 (+13),
Вышневолоцкий городской округ - 3920 (+6),
Торжок - 3438 (+9),
Кимры - 2873 (+2).
Графика: Яндекс
В Твери на улице Трехсвятской 9 января завершает работу Рождественская ярмарка. Торговые ряды работают последний день.
В 12:00 на главной пешеходной улице состоится торжественное закрытие ярмарки.
У посетителей есть последняя возможность прогуляться по торговым рядам, попробовать выпечку и напитки тверских производителей, поучаствовать в дегустациях и пройтись по арт-объектам.
На берегу Константиновских карьеров в Твери появилась необычная скульптура. "Импозантного снегвика" (так его прозвали в соцсети) слепил неизвестный автор. Фото появилось в соцсети.
На снимке снеговик похож на бойко бодбоченившегося гуманоида. Кто это на самом деле - остается лишь догадываться. Прохожим и отдыхающим странный персонаж пришелся по душе.
Кстати, в ближайшие дни слепить снеговика в Тверской области вряд ли получится - синоптики обещают морозную погоду и рыхлый снег. Так что, ждите потепления.