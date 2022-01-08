Коронавирус в Твери, последние новости на 8 января 2022: гололедица, пьяные водители и ёлочка в окне

Будьте осторожны - гололедица! И ёлочка в окне. Фото: Алексей БУЛАТОВ, vk.com/pozor_tver_69

Последние новости о коронавирусе в Твери на 8 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 223 случая заражения (+187 за сутки).

Выздоровели 90 136 пациентов (+140 за сутки).

На карантине - 7696 заболевших, (47 за сутки).

Умер 2391 человек (0).

По данным федерального регистра вакцинировано 605 138 человек, в том числе за последние сутки - 120 человек.

В регионе проведено 1 457 956 лабораторных исследования на коронавирус, в том числе за последние сутки - 4224.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 8 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 235 случаев заражения коронавирусом (+69 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7573 (+10),

Ржев - 5618 (+13),

Калининский район - 4536 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 3920 (+6),

Торжок - 3438 (+9),

Кимры - 2873 (+2).

Графика: Яндекс

В последние дни новогодних каникул, а так же в начале первой рабочей недели нового года синоптики прогнозируют в Тверской области сильную гололедицу. После небольшой оттепели в регионе вновь похолодало. Умеренный мороз (около -7 днём и -9...-14 ночью) задержится на ближайшие дни. Гидрометцентр России предупреждает, что опасная дорожная обстановка может сохраниться до вечера понедельника, 10 января (по предварительному прогнозу). Одевайтесь теплее (подхватить простуду в пандемию - не лучшая идея) и будьте предельно осторожны на дорогах.

Тем временем некоторые водители плюют на безопасность и садятся за руль в нетрезвом виде. Только за пять праздничных дней (с 31 декабря по 5 января) сотрудники ГИБДД поймали на дорогах Тверской области 46 пьяных водителей. Как пополнится эта статистика в последние дни отдыха - посмотрим.

А праздники всё ещё продолжаются. Необычную ёлочку, "выбросившуюся из окна", заметили на проспекте Победы в Твери. Горожане сфотографировали наряженную новогоднюю ёлку, буквально целиком высунувшуюся из окна. Фото опубликовано в тверском паблике "Осторожно Тверь". В комментариях подписчики одобряют такое дизайнерское решение (на радость прохожим), а некоторые высказывают предположение, что новогоднюю красавицу таким образом жители квартиры обезопасили от домашнего кота-хулигана.