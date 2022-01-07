Коронавирус в Твери, последние новости на 7 января 2022: Место прощания с Ефимом Беренштейном, происшествие на горке с тюбингами и Рождественское богослужение

Зимняя Тверь с высоты птичьего полета. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 7 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 848 случаев заражения (+192 за сутки).

Выздоровели 89 785 пациентов (+324 за сутки).

На карантине - 7681 заболевший, (-132 за сутки).

Умерли 2382 человека (без новых смертей за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 604 234 человека, в том числе за последние сутки - 461 граждан.

В регионе проведено 1 449 043 лабораторных исследований тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки - 5712.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 7 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

Графика: Яндекс.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксированы 35 104 случая заражения коронавирусом (+71 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7557 (+18),

Ржев - 5594 (+11),

Калининский район - 4416 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3908 (+8),

Торжок - 3422 (+10),

Кимры - 2867 (+2).

Графика: ПТО

Вчера стало известно, что прощание с неординарным человеком, поэтом, переводчиком, филологом и культурологом Ефимом Беренштейном состоится в Твери 8 января в 12.00 в Калининской ЦРБ (пос. Химинситута, 59). Ефим Павлович умер 4 января на 65 году жизни. Он был поистине человеком Знания и Творчества.

По нашим сведениям, Ефим Беренштейн будет похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.

6 января тверские СМИ обратили внимание на пост популярного местного паблика в соцсети о том, что в парке активного отдыха недалеко от областной столицы на горке для катания на тюбингах получил серьезные травмы мужчина. Ситуация, якобы, была осложнена тем, что пострадавшему долго не оказывали помощи. в том числе с большой задержкой приехала "скорая".

Происшествием заинтересовалась областная прокуратура.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья граждан при эксплуатации игровых зон, изучит необходимые документы о безопасности их использования. Также будет проверено наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников, обслуживающих аттракционы, и их исполнение. Кроме того, будет дана оценка деятельности скорой медицинской помощи, - сообщается в официальном релизе ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

За час до наступления 7 января в православных храмах региона начались праздничные богослужения в честь встречи Рождества Христова.

Службу Воскресенском кафедральном соборе Твери провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Там же, как сообщила пресс-служба областного правительства, Рождество вместе с прихожанами встретил губернатор Игорь Руденя.

- Рождество дарит нам свет православной веры, отзывается в наших сердцах радостью и надеждой, обращает к вечным ценностям, ставшим нравственной опорой в формировании великой культуры и духовности нашего народа, развитии России, - отметил Игорь Руденя в поздравлении жителям региона с Рождеством Христовым.

Видеоролик с поздравлением от митрополита Амвросия можно посмотреть здесь.

7 января в 17:00 в Воскресенском соборе пройдет Великая вечерня. Там в это время митрополит будет также поздравлять и благословлять всех прихожан.