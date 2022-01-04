Коронавирус в Твери, последние новости на 4 января 2022 года: второе "золото" Натальи Непряевой и трагедия четырех семей из-за пожара в Кувшинове

"Золото" Непряевой и страшный пожар в Кувшинове Фото: VK/Федерация лыжных гонок России (скриншот видео), vk.com/kuvshavel/Равиль Мухамедзянов

Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 285 случаев заражения (+179 за сутки).

Выздоровели 89 267 пациентов (+178 за сутки).

На карантине - 7645 заболевших, (-3 за сутки).

Умерли 2373 человека (+4 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 24 человека. Всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 244 гражданина.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксирован 34 917 случаев заражения коронавирусом (+56 заразившихся за сутки).

Графика: Яндекс

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7521 (+8),

Ржев - 5558 (+11),

Калининский район - 4487 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 3891 (+8),

Торжок - 3395 (+3),

Кимры - 2853 (0).

Лыжница из Твери Наталья Непряева продолжает радовать болельщиков победами на "Тур де Ски", завоевав вторую золотую медаль. 3 января россиянка стала первой в масс-старте классическим стилем. Дистанцию в 10 км Непряева преодолела за 29 минут 51,3 секунды.

Соревнования проходили в итальянском в Валь-ди-Фьемме. Второе место - у норвежки Хейди Венг, "бронза" - у финки Кристы Пярмякоски.

Рано утром, 3 января, в Кувшинове разыгрался страшный пожар в четырехквартирном доме на улице Воровского.

Деревянный дом сгорел полностью, без жилья остались четыре семьи, две из которых - многодетные. Пожарные работали на месте около трех часов.

Пострадавшим семьям оказывают помощь соцслужбы. Они обеспечены продуктами и вещами первой необходимости.

Две семьи разместились у родственников, еще у одной в собственности имеется другое жилье, куда они смогли уехать. Четвертой семье местная администрация предоставила временное жилье. Одной из семей помогают с восстановлением документов, утраченных во время пожара.