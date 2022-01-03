Новогодний «SALE»: Роспотребнадзор советует покупателям проявлять внимательность в дни распродаж в Тверской области

В торговых центрах начались глобальные распродажи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазины в торговых центрах Твери и Тверской области «переоделись» в красный и желтый цвета. Это значит, что настало время праздничных распродаж. В торговых точках они продлятся до конца января. В преддверии поступления весенних коллекций продавцы спешат освободить полки от блеска новогодних нарядов, рождественского декора и аксессуаров.

Яркие таблоиды в массмаркетах выглядят заманчиво. Покупателям предлагают купить товары со скидкой до 70-80%, дарят вторую или третью вещь «в подарок». Однако, не стоит слепо верить «красным» и «желтым» ценникам и бездумно сметать с полок все товары подряд. Перед шоппингом не лишним будет изучить советы Роспотребнадзора.

В дни глобальных распродаж специалисты советуют проявлять внимательность.

Распродажи продлятся до конца января Фото: Степан КАМЕНЕВ

Не бойтесь возврата

Товар, купленный по акции, можно вернуть. На уцененные товары и вещи с распродажи Закон «О защите прав потребителей» распространяет те же права, что и на товары по «обычным» ценам. Это право на качество, гарантийное обслуживание, возврат и обмен.

Потребитель имеет право требовать возврата денег или обмена товара, даже если продавец заявляет обратное. Исключение составляют товары с дефектами, о которых продавец заранее сообщил покупателю, и лекарственные препараты.

Проверяйте цену

Один и тот же товар со скидкой у разных продавцов может стоить по-разному. Особенно это касается косметики, парфюмерии, электронной и бытовой техники, товаров для дома.

Часто товар может неожиданно «подорожать» перед акцией и со скидкой стоить столько же, сколько стоил до распродажи. Изучайте, сравнивайте, проявляйте осмотрительность.

Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

Изучайте этикетку

Многие производители товаров размещают на этикетках штрих- и QR-коды для проверки подлинности товаров. Не стесняйтесь изучать информацию, при необходимости запросите у продавца сертификаты на продукцию.

Будьте внимательны при покупках в Интернете

С началом пандемии покупатели стали чаще заказывать в сети мебель, товары для дома, детей и спорта, одежду.

Акции и распродажи в Интернете проходят регулярно. Цены в разных интернет-магазинах на товар одного и того же бренда могут отличаться. Будьте внимательны: обращайте внимание на сроки и стоимость доставки товара до его оплаты, изучайте информацию о товаре и продавце, избегайте навязывания дополнительных товаров и услуг.

Важно

Не вводите свои персональные данные и данные банковских карт и пароли на фишинговых и подозрительных сайтах.

При посещении торговых центров не забывайте о своем здоровье и здоровье окружающих: надевайте маски и соблюдайте социальную дистанцию.

Не забывайте о правилах безопаности при посещении торговых центров Фото: Степан КАМЕНЕВ

По вопросам о защите прав потребителей, качестве товаров и услуг звоните на "горячую линию" Управления Роспотребнадзора по Тверской области по телефону: (4822) 32-35-98, 32-00-02, также можно подать электронное обращение на официальном сайте ведомства.

Хороших вам выходных и приятных покупок!