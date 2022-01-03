Коронавирус в Твери, последние новости на 3 января 2022 года: Тверь за трезвость, развлечения в пандемию и опасный лёд

Каникулы продолжаются. Фото: Алексей ФОКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 3 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 285 случаев заражения (+179 за сутки).

Выздоровели 89 267 пациентов (+178 за сутки).

На карантине - 7645 заболевших, (-3 за сутки).

Умерли 2373 человека (+4 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 24 человека. Всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 244 гражданина.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксирован 34 917 случаев заражения коронавирусом (+56 заразившихся за сутки).

Графика: Яндекс

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7521 (+8),

Ржев - 5558 (+11),

Калининский район - 4487 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 3891 (+8),

Торжок - 3395 (+3),

Кимры - 2853 (0).

После Нового года в Твери был отслужен молебен об исцелении страждущих от алкоголизма и наркомании, а также состоялась акция "трезвое стояние". Это традиционная акция, организуемая тверскими священнослужителями. В этом году стояли за трезвость прихожане и просто неравнодушные к вопросу алкоголизма люди у кинотеатра "Мир", что в Южном. В руках держали плакаты : "Тверь - трезвый город" и "Молодёжь за здоровье, трезвость и успех".

Тверские организации культуры и спорта в акции не участвовали, но предложили свои варианты трезвого времяпрепровождения. Так, на Чуприяновке в новогодние каникулы любой может покататься на лыжах или тюбингах: лыжная база спортивной школы Олимпийского резерва "Тверь" работает все выходные.

Культурно-развлекательные мероприятия продолжаются в театрах и ДК. Организаторы сообщают, что строго придерживаются правил санитарной безопасности. Не боясь подцепить коронавирус можно "сходить" на бесплатную 3-D экскурсию в Музей Победы. Она будет доступна всем желающим до конца каникул.

Ну и отправляясь погулять или порыбачить, помните: несмотря на достаточно морозный ушедший декабрь, выходить на лёд по-прежнему опасно. Виной тому - скачки температуры, которые не позволяют сформироваться однородному льду. В ближайшие дни, кстати, погода опять будет "качаться на качелях", но к Рождеству наладится.