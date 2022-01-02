Что изменилось в Тверской области с 1 января 2022 года

В 2022 году нас ждут перемены. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

"КП"-Тверь" собрала информацию о самых важных изменениях, которые вступили в силу в новом 2022 году.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА

Вырос прожиточный минимум

В Тверской области увеличен прожиточный минимум. На душу населения в 2022 году он составляет 11 472 рубля (было 11 234 рубля), для трудоспособного населения - 12 504 рубля (было 11 144 рубля), для пенсионеров - 10 122 рубля (было 9 875 рублей) и для детей - 12 191 рубль (11 893 рубля).

Новый прожиточный минимум будет учитываться при начислении выплат малоимущим гражданам.

Подорожал проезд

Речь о проезде в автобусах «Транспорта Верхневолжья», а также электричках.

С 1 января 2022 года подорожал проезд в синих автобусах, курсирующих в Твери, Калининском, Старицком и Зубцовском районах.

В Твери проезд подорожал на 2 рубля. При оплате наличными одна поездка на автобусе теперь стоит 31 рубль, по безналу - 27 рублей.

В Старице и Зубцове стоимость проезда теперь составляет 22 и 26 рублей соответственно (наличными). По безналу - 18 и 22 рубля. В Калининском районе установлен тариф 3,35 рубля за километр при оплате наличными и 3,25 рубля – по безналу. На пригородных маршрутах в Старицком и Зубцовском районах действуют тарифы от 3,40 до 3,85 рубля за километр.

Стоимость проезда для школьников и льготных категорий граждан останется прежней.

Электрички подорожали со 2 января. Разовый билет Тверь - Москва на обычную электричку теперь стоит 452 рубля, на «Ласточку» - 600 рублей. Обычная электричка из Конаково в Москву стоит 376 рублей, «Ласточка» - 535 рублей. Поднимутся цены и на абонементы.

Новая выплата детям войны

Прибавка к пенсии назначена детям войны (родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года). Для них устанавливается ежемесячная выплата в размере 800 рублей.

Новой она станет для детей войны, не имеющих более никаких льготных статусов. Для тех из них, кто имеет статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда», ежемесячная выплата будет увеличена до 800 рублей.

К тому же дети войны теперь смогут без очереди получать все услуги в службах социальной защиты, медицинских учреждениях и филиалах МФЦ.

Повышена стоимость трудового патента для иностранцев

Цена трудового патента для иностранных граждан повышена с 5805 рублей до 6756 рублей в месяц.

Налоговый вычет за занятия спортом

С 2022 года жители Тверской области могут получить налоговый вычет на занятия спортом в более чем 40 спортивных организациях региона. Вернуть можно до 13% денег, потраченных на занятия спортом или фитнесом (до 120 тысяч рублей в год).

Список всех спортивных организаций, за занятия спортом в которых можно получить вычет, смотрите здесь.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Вырос МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда вырос на 8,6% и составляет теперь 13 890 рублей в месяц. Размер максимального пособия по безработице подняли на 5,5%. Теперь он составляет 12 792 рубля в месяц.

Индексация пенсий

В 2022 году страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%.

Выйти на пенсию можно досрочно

Досрочно выйти на пенсию смогут предпенсионеры, если они останутся без работы в 2022 году в связи с сокращением штата. Есть ещё ряд условий. Досрочный выход на пенсию возможен, если предпенсионеру осталось доработать до законной пенсии не более двух лет. При этом страховой стаж у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин - не менее 20 лет.

Электронные больничные

Больничные листы теперь будут выдавать только в электронном виде. Пособия по временной нетрудоспособности должны выплачиваться не позднее 10 дней с момента закрытия больничного.

Анализы при получении водительских прав

Автомобилистам придётся сдавать анализы на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Исключение - случаи, когда права меняют по причинам смены фамилии, утери водительского удостоверения или его порчи.

Сельскую надбавку пенсионерам сохранят при переезде в город

Надбавку к пенсии сельским пенсионерам (имеющим сельский стаж не менее 30 лет и живущих в сельской местности) сохранят при переезде в город. Пенсионерам, которым ранее при смене места жительства сняли сельскую надбавку, доплату возобновят. Это произойдёт автоматически, в беззаявительном порядке.