На Рождество жителям Твери и области пообещали приятную погоду с лёгким морозцем

Погода продолжает дарить нам праздник! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в Твери установится настоящая рождественская погода с лёгким морозцем и небольшим снегом. Но до этого нам придётся ещё немного покачаться на "погодных качелях".

- Третьего и четвёртого января будет морозно: -9...-8 градусов днём и -15...-13 ночью, - рассказала "КП"-Тверь" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Снега немного, он пройдёт местами. Но к нашему региону приближается циклон, и погода начнёт меняться.

В среду, 5 января, атмосферное давление упадёт до 725 мм рт. ст. Будет очень снежно, усилится ветер. Дневная температура поднимется до -3.

Самым тёплым днём станет сочельник, 6 января (это будет четверг) - ожидается около нуля градусов. А рождественской ночью - красота: -3. Правда, будет слегка ветрено - до 6 метров в секунду.

- Конечно, всё ещё может измениться, но так хочется верить в сказку! И пока погода её нам обещает. Рождественским днём, 7 января, скорее всего будет совсем лёгкий морозец, облачно с прояснениями и небольшой снежок, - порадовала предварительным прогнозом Наталья Сердитова.

Кстати, поскольку вьюги и стужи на Рождество-2022 не ожидается, вряд ли стоит рассчитывать на приход ранней весны. По крайней мере именно так говорит старая примета. Но проверить народную мудрость мы сможем не раньше чем через пару месяцев. А пока наслаждаемся зимними каникулами. Одевайтесь по погоде и берегите себя!