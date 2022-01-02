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Здоровье1 января 2022 22:00

Коронавирус в Твери, последние новости на 2 января 2022 года: Первый ребенок Нового года и выпавший из окна мальчик

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 2 января
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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В Твери первой в наступившем году родилась девочка, а вечером первого дня 2022-го произошел несчастный случай. Фото: Кристина Бражникова/Юлия Клюева/коллаж

В Твери первой в наступившем году родилась девочка, а вечером первого дня 2022-го произошел несчастный случай. Фото: Кристина Бражникова/Юлия Клюева/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на 2 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 106 случаев заражения (+182 за сутки).

Выздоровели 89 089 пациентов (+229 за сутки).

На карантине - 7648 заболевших, (-47 за сутки).

Умерли 2369 человека (0 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 12 человек. Всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 220 граждан.

Статистика коронавируса в Тверской области на 2 января 2022. Графика: yandex.ru

Статистика коронавируса в Тверской области на 2 января 2022. Графика: yandex.ru

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксирован 34 861 случай заражения коронавирусом (+66 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7513 (+7),

Ржев - 5547 (+10),

Калининский район - 4481 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 3883 (+7),

Торжок - 3392 (+7),

Кимры - 2853 (+7).

Статистика коронавируса по районам Тверской области на 2 января 2022.

Статистика коронавируса по районам Тверской области на 2 января 2022.

Фото: ПТО

Мы выяснили, кто первым появился на свет в столице Верхневолжья в новогоднюю ночь. Первым новорожденным ребенком наступившего года в Твери стала девочка весом три килограмма 40 грамм и ростом 50 сантиметров.

Она родилась в 01:20 в областном роддоме №1 в микрорайоне Южный. Ее мама родом из Таджикистана.

Первые роды 2022 года в областной столице приняли врач Юлия Петухова и акушер Гюнель Садыгова.

Кто еще родился в новогоднюю ночь 1 января 2022 года в областной столице, читайте здесь.

Вечером 1 января в Твери случилось несчастье - из окна на пятом этаже дома №8 на Комсомольском проспекте выпал мальчик семи лет. Его госпитализировали вы больницу на скорой помощи.

По сведениям "КП"-Тверь", он играл в своей комнате, зачем-то залез на подоконник и открыл окно...

По предварительной информации, угрозы для жизни мальчика нет, падение смягчил снег.

Проводится доследственная проверка Заволжским межрайонным следственным отделом Твери областного СУ СК РФ. Следователи выясняют подробности произошедшего.

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