Подорожание селёдки под шубой в Тверской области обогнало инфляцию более чем в три раза

Пикантная селёдочка под шубой с прошлого года подорожала на 27,7%. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Наши любимые новогодние салаты – это, конечно, оливье, пикантная селёдка под шубой и нарядная мимоза. Погрузиться в таинство их приготовления нам предстоит не позднее 31 декабря! Специально для дорогих читателей, «КП»-Тверь» подготовила рецепты этих классических праздничных кушаний с небольшими секретами, которые сделают их ещё вкуснее. А Тверьстат – главное статистическое ведомство региона – подсчитал, во сколько нам обойдутся любимые салаты и как они подорожали за год.

СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ

Цена: 214,26 руб. С прошлого года подорожала на 27,7%. Рост в 3,3 раза опередил инфляцию в России, которая, по данным Росстата, в 2021 году составила 8,39%.

Рецепт

Нам понадобится: малосольная селёдка (400 гр), свёкла – 4 штуки (небольшие), картошка – 2-3 штуки, репчатый лук (пара луковиц), 2-3 морковки, яйца – 4 штуки, майонез.

Варим яйца, картофель, морковь и свёклу. Яйца и лук нарезаем мелкими кубиками. Селёдку – тонкими ломтиками. Картофель, морковь и свёклу натираем на тёрке.

Выкладываем все ингредиенты слоями в блюдо с высокими стенками. Сначала селёдка. (некоторые, правда, кладут под неё тонкий слой картошки – так тоже очень вкусно). На селёдочку выкладываем лук и промазываем сверху тонким слоем майонеза. Если вы брали сельдь в масле, можно макнуть в оставшееся масло кисточку, тогда майонез распределится ровнее и проще.

Далее выкладываем слои: картошка, яйцо, морковь, свёкла. Каждый слой смазываем майонезом (не переборщите!)

В принципе, слои можно менять местами по вашему вкусу, лишь бы сверху была нарядная свёкла.

Секрет: слегка замаринуйте лук для салата. Маринад прост – уксус, разбавленный водой, немного соли и сахара. Маринуется лучок около получаса. Результат – пальчики оближешь! А ещё лук можно не мариновать, а немного обжарить – если вы не боитесь ещё чуть-чуть поджирнить салат.

ОЛИВЬЕ

Цена: 456,21 руб. С прошлого года подорожал на 14,9%. Рост в 1,8 раза опередил инфляцию в России.

Рецепт

Для «советского» оливье (не будем трогать замысловатый старинный рецепт с рябчиами и каперсами, приписываемый Люсьену Оливье) нам понадобится: 4 картофелины среднего размера, 3-4 морковки, 5 яиц, банка консервированного зеленого горошка, полбанки или чуть больше маринованных огурчиков (или 5-6 солёных некрупных огурцов), 350 г докторской колбасы.

Яйца, картофель и морковь отвариваем. Остудив, режем кубиками. Также нарезаем колбасу и огурчики. С горошка сливаем сок. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат майонезом. Соль и перец – по вкусу. Некоторые также любят добавлять в оливье мелко нарезанный репчатый лук или зелёное яблочко.

Секрет: добавьте в майонез немного сладкой горчицы – вкус будет пикантнее. А если заменить варёную колбасу на отварную куриную грудку, салат станет просто божественным. И по деньгам, кстати, выйдет не дороже.

М-м-м... оливьешечка! Фото: Иван ПРОХОРОВ

МИМОЗА

Цена: 159,58 руб. С прошлого года подорожала на 29,3%. Рост в 3,5 раза опередил инфляцию в России.

Рецепт

Нам понадобится: 3 картофелины, 2 морковки, красный или обычный салатный лук (2 штуки), консервированная рыба в масле (сайра, скумбрия, сардина) - 2 банки, 4 яйца, 200 граммов твёрдого сыра, майонез.

Мелко нашинкуйте лук и залейте кипятком, чтобы убить всю горечь. Слейте воду, когда она остынет. Отварите морковь и картошку. Натрите их на тёрке.

Уложите в блюдо с высокими краями или салатник картошку, предварительно перемешав её с майонезом. Следующий слой – морковь. Сверху промазываем её майонезом. Далее предварительно размятая консервированная рыба и лук. Промазываем майонезом.

Отделяем яичные желтки от белков. Белки протираем на тёрке и выкладываем следующим слоем. Немного промазываем майонезом. После белков идёт слой тертого сыра, майонез и верхний слой – измельчённые желтки.

Секрет: чтобы салат был пышным и однородным по структуре, ингредиенты должны иметь одинаковую температуру. Если вы храните консервы в холодильнике, выньте их заранее. А яйца, картофель и морковь после варки обязательно остудите. А ещё мимозе перед подачей на стол лучше постоять пару часов, чтобы как следует пропитаться.

С наступающим, и приятного аппетита!