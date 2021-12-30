Деда Мороза пытались спасти шампанским, но в итоге выручила «скорая помощь» из Тверской области

Беда - стало плохо Дедушке Морозу... Фото: youtube/Евгений Копайсов/коллаж

Что делать, если заболел Дед Мороз? Лечить игристым вином, бежать за помощью к ежику или Бабе-яге? А вот и нет. В Кашине сняли и обнародовали классный и смешной видеоролик о том, как помогали главному новогоднему волшебнику.

События в нем развиваются стремительно. Кто только не пытается помочь Деду Морозу. При этом ролик не лишен юмора и даже крепкого словца. Правда, запиканного.

Канва такова: снеговик, узнав, что заболел Дед Мороз, обращается к разным животным и сказочным персонажам. Даже к Бабе-яге, напоминающей панка...

Развязка всё ставит на свои места…

Снял забавный ролик житель Кашина Евгений Копайсов. Как выяснила «КП»-Тверь», он фельдшер и при этом подрабатывает фотографом.

Мы связались с Евгением, когда он как раз был на вызове, но вкратце успел нам кое-что рассказать.

- В ролике снимались мои коллеги - фельдшеры. Идея возникла спонтанно: позвонил своей знакомой в Дом детского творчества Светлане Беляевой. Она мне помогла. На следующий день я уже написал сценарий. Коллеги откликнулись легко, сняли всё практически с первого дубля, - поделился с нами Евгений.

Кстати, он также сообщил, что есть и бекстейдж со съемок ролика (то, что осталось за кадром). Посмотреть его можно в инстаграме Евгения.

С наступающим! Не болейте и берегите Деда Мороза!