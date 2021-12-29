В замерзавшую школу в Тверской области вернули тепло

По-хорошему школе нужен ремонт. Фото: Фото: VK/МБОУ СОШ поселка Первое Мая

Как мы недавно писали, в поселке 1 Мая Конаковского района, из-за того что в школе температура понизилась до +7, раньше времени отпустили детей на каникулы. «КП»-Тверь» обратилась за разъяснениями в районную администрацию…

Заместитель главы администрации Конаковского района по ЖКХ Наталья Малахова тогда ответила нам, что местные власти в курсе проблемы и взялись за ее решение. В частности, в поселке побывала районная комиссия, которая выявила недостатки в работе местной котельной. Было установлено, что температура воды на выходе из двух котлов ниже нормы.

29 декабря мы вновь связались с районной администрацией. Там корреспонденту «КП»-Тверь» от лица Натальи Малаховой сказали:

- В поселке и школе 27 декабря, как и планировалось, уже побывала межведомственная комиссия. В итоге в котельной наладили работу, технический сбой устранен, котлы работают в надлежащем режиме, температура в школе начала подниматься.

Мы позвонили в первомайскую школу, и там нам информацию подтвердили:

- Да, теперь в школе тепло. Но учеников мы уже, конечно, возвращать с каникул не будем. До Нового года сталось всего три дня - в этом нет смысла.

Комментария о том, кто виноват в том, что котельная не в надлежащем режиме подавала тепло в школу, пока от районной администрации нет.

Также напомним, что проблема с отоплением в школе поселка 1 Мая возникает не впервые. Замглавы района признала, что по-хорошему в здании, построенном еще в советские времена, надо провести ремонт.

- Проектно-сметная документация по капремонту школы уже готова, - сообщила Наталья Малахова.

СПРАВКА «КП»

Первомайская средняя школа была основана в 1976 году и располагается в типовом трехэтажном здании.

Школа рассчитана на 600 детей, но там сейчас занимаются лишь 92 ученика, а также 22 ребенка - в дошкольной группе.