Коронавирус в Твери, последние новости на 24 июня 2021: постановление губернатора и ускорение плана вакцинации от COVID-19

В Тверском регионе всплеск заболеваемости коронавирусом - власти ужесточают меры безопасности.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 44 466 случаев заражения COVID-19 (+171 за сутки).

Выздоровели 40 903 жителей региона (+42 за сутки).

Изолирован 2405 больных (+126).

Умерли 1158 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 636 заболевших (+69 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3307 (+30),

Ржеве - 2384 (+8),

Вышневолоцком городском округе - 2304 (+3),

Калининском районе - 1834 (+4),

Кимрах - 1748 (+4),

Торжке - 1699 (+9),

Бологовском районе - 10945 (+1).

Графика: Яндекс

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 156 779 человек, за последние сутки – 2 423 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

23 июня губернатор Тверской области подписал постановление, изменяющее условия проведения массовых мероприятий в период пандемии. На спортивных, зрелищных, культурных и других массовых мероприятиях теперь количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек. Трибуны и зрительские места при этом заполняются не более чем на 50 процентов.

Кроме того, в постановлении определены задачи по обеспечению на территории Тверской области иммунизации жителей региона, которые в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача подлежат обязательной вакцинации.

Это работники торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, а также государственные гражданские и муниципальные служащие.

Названа и примерная цифра тех, кто должен быть привиться от коронавируса в обязательном порядке: всего по предварительным данным это порядка 280 тысяч человек.

Также было заявлено, что план по вакцинации в регионе планируют выполнить к началу учебного года.

Графика: ПТО

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