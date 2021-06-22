Коронавирус в Твери, последние новости на 22 июня 2021: Новый пункт вакцинации в цирке и сколько ещё терпеть удушливую жару

Чтобы укрыться от жары и сделать прививку, многие устремились в торговые центры Твери - а там, много всего интересного- например, гигантские морские обитатели в ТЦ «РиО». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 44 137 случай заражения COVID-19 (+156 за сутки).

Выздоровели 40 824 жителей региона (+14 за сутки).

Изолирован 2163 больной (+142).

Умерли 1150 человек (0 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 511 заболевших (+70 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3270 (+11),

Ржеве - 2373 (+4),

Вышневолоцком городском округе - 2298 (0),

Калининском районе - 1821 (+7),

Кимрах - 1735 (+9),

Торжке - 1687 (+1),

Бологовском районе - 1093 (+1).

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 152 650 человек, за последние сутки – 465 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Оперативная информация. Фото: Яндекс.

Кривая заразившихся коронавирусом в Тверской области в последние недели ползёт вверх, поэтому Роспотребнадзор с 18 июня в регионе ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Прививку можно сделать в 55 пунктах на базе медучреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без записи в Твери привиться от COVID-19 можно в ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».

С 21 июня без записи можно вакцинироваться и в Тверском цирке. Там пункт работает по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

Но не только коронавирус доставляет неприятности жителям региона, на Тверь опустилась удушливая жара. И поэтому, главный вопрос, который сейчас интересует многих: когда же закончится пекло? Синоптики говорят: ждать нам до конца недели.

Комментарии относительно жары в Центральной России СМИ дал Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, он сообщил:

-Воздух будет все больше прогреваться до четверга. Температура будет повышаться, так как облаков нет, солнце сильно насыщено энергией. Сейчас у нас погода как в пустыне. Условия для нее сложились при стационировании антициклона над Верхнерусской равниной.

В субботу и в воскресенье днем будет все еще жарко, в районе +30, а вот в понедельник синоптики прогнозируют облачность и температуру около +22 градусов. Правда, облака появятся и к концу нынешней недели и немного облегчат жизнь жителям Твери.

Данные оперштаба на 21 июня

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