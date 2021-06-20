Коронавирус в Твери, последние новости на 20 июня 2021: рост числа больных и высокая смертность от коронавируса

В Тверской области растет количество заболевших коронавирусом Фото: минздрав Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 833 случая заражения COVID-19 (+143 за сутки).

Выздоровели 40 783 жителей региона (+31 за сутки).

Изолировано 1902 больных (+185).

Умерли 1148 человек (+10 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 375 заболевших (+118 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3246 (+49),

Ржеве - 2368 (+1),

Вышневолоцком городском округе - 2298 (+14),

Калининском районе - 1811 (+9),

Кимрах - 1715 (+6),

Торжке - 1683 (+4),

Бологовском районе - 1088 (+1).

Графика: Яндекс

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 151 411 человек, за последние сутки – 1 813 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Роспотребнадзор по Тверской области опубликовал постановление от имени главного санитарного врача Тверской области Арнольда Выскубова, в котором он сообщил, что на протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения Верхневолжья.

По состоянию на 18 июня 2021 года суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению к 1 июня 2021 года. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. За неделю госпитализировано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю.

Количество умерших от коронавируса превышает показатель по Российской Федерации (2,6% и 2,4% соответственно).

- Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, кафе, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом, - отметил Арнольд Выскубов.

Наибольшее количество зараженных отмечается среди работающего населения. По мнению врача, вакцинация поможет затормозить рост заболеваемости и не уйти в жесткий карантин и локдаун.

Графика: ПТО

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