Врачи из Твери о коронавирусе: Как выбрать вакцину, стоит ли прививаться в торговых центрах и для кого опасен новый штамм COVID-19

Пока коронавирусная статистика движется к очередным антирекордам, вакцинироваться спешат не все. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Кривая заболеваемости коронавирусом в Тверской области стремительно поползла вверх в июне 2021 года. Ещё в мае ежедневно у нас регистрировалось от 64 до 78 новых случаев болезни. А 17 июня статистику пополнили уже 128 случаев.

Такими темпами мы можем вновь достигнуть антирекорда, зафиксированного дважды, 26 и 30 декабря: 239 случаев COVID-19 за сутки. Хотя, судя по тому, насколько стремительно в этот раз развивается ситуация, есть большие опасения, что антирекорд мы можем даже побить.

Коронавирус в Тверской области в динамике. Графика: yandex.ru

Вирус становится агрессивнее

Вирус мутирует, становится злее. Сегодня на территории России уже циркулирует очень опасный индийский штамм. И это не пустопорожние «страшилки». В тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова однозначно заявила, что индийский штамм в три-четыре раза сильнее тех, с которыми мы сталкивались прежде.

Под угрозой каждый, кто не прошёл вакцинацию. В том числе и те, кто уже переболел, и молодые люди.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова. Фото: vk.com/sovetnik_tver

Импотенция, депрессия, реанимация

В разряд мифов перешло убеждение, что молодой здоровый организм справится с болезнью сам.

Наталья Соколова написала в своём Инстаграм: «Да, большинство людей не попадёт в реанимацию и не умрёт, но у одного из трёх, которые выздоравливают после ковида, имеются длительные хронические жалобы, отравляющие их жизнь (головные боли, слабость, боли в костях, суставах, аритмия, подъёмы артериального давления, импотенция, депрессия, тревоги, одышка и т.д.), длящиеся от нескольких недель до месяцев! И это включая людей до 35 лет без каких-либо предшествующих заболеваний!»

А в интервью, данном нашей редакции, доктор отмечала, что коронавирус в последнее время здорово помолодел. В реанимацию элементарно попадают люди 30-40 лет.

В реанимацию с ковидом элементарно попадают люди 30-40 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Какую выбрать вакцину?

Пока одни вообще отрицают вакцинацию, подвергая опасности себя и близких, другие откладывают прививку, раздумывая, какой вакциной привиться.

- Самому принимать решение о том, какой вакциной привиться, категорически нельзя! - сообщил в разговоре с «КП»-Тверь» доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт Тверской области Сергей Колбасников. - Все наши вакцины эффективны, но решение о том, чем вам привиться, примет врач, который занимается вакцинацией. Люди ломают головы, неправильно интерпретируют информацию и только путают самих себя. Правильный выбор сделает лишь врач.

доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт Тверской области Сергей Колбасников. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рф

В пункты вакцинации Тверской области поступают все одобренные к применению отечественные вакцины. Но «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» есть в наличии не всегда. Чтобы привиться ими, скорее всего, придётся вставать в очередь. Зато в любом пункте вас оперативно привьют «Спутником V». Кстати, именно эту вакцину неоднократно советовала доктор Наталья Соколова.

Можно ли прививаться в торговых центрах

Привиться в ТЦ - приемлемый вариант для тех, кто не может состыковать свой рабочий график с графиком вакцинальных пунктов. Сделать прививку в мобильном пункте можно, например, в выходные. Там принимают без записи, в порядке живой очереди.

- Больницы выделяют для работы в таких пунктах квалифицированный персонал: врачей и медсестёр. Врач-терапевт точно так же оценит ваше состояние перед прививкой, проведёт опрос, попросит заполнить анкету, чтобы убедиться, что прививку делать можно, - успокаивает сомневающихся Сергей Колбасников. - Вакцина хранится и транспортируется согласно всем правилам. Вакцинацией в торговых центрах занимается не какая-то частная контора - это государственные службы. Процесс контролируется со стороны лечебной, эпидемиологической служб, Роспотребнадзора.

ВАЖНО!

С собой на вакцинацию необходимо взять три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Составьте список всех медикаментов, которые вы принимали за последний месяц, это касается и тех, что вы пьёте на постоянной основе. Такая информация понадобится врачу. Также не забудьте перечислить все ваши хронические заболевания.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через региональную электронную регистратуру, сайт Госуслуг или по телефонам вакцинальных пунктов.

Кроме пунктов вакцинации в лечебных учреждениях, в Твери открыты мобильные пункты в торговых центрах.

В ТРЦ «РИО» (пл. Гагарина, д. 5): в будние дни - с 10:00 до 20:00 (перерыв на обед с 14:00 до 15:00), в выходные дни - с 11:00 до 18:00 (без перерыва).

В ТРЦ «Рубин» (пр-т Калинина, д. 15, 2-й этаж): ежедневно с 13:00 до 19:00.

В Торговом парке N1 (Октябрьский проспект, д. 103): в среду - с 14:00 до 18:00, в субботу - с 10:00 до 14:00.

В ТЦ «Вавилон» (б-р Цанова, д. 8): в будни с 12:00 до 20:00.

Чтобы раскаяние о промедлении не стало последней эмоцией, не тяните с прививкой! Будьте здоровы!