Управление информации и общественных связей Калининской АЭС реализует проект «Урок мужества «Маленькие герои большой войны»

Урок мужества «Маленькие герои большой войны»

В интерактивной форме воспитанники пришкольных летних оздоровительных лагерей Удомельского городского округа узнают о жизни детей во время Великой отечественной войны.

Дети войны – это особая категория людей, которые вместе со всей страной пережили все ужасы и горести военных и послевоенных лет: голод, болезни, гибель родных и близких, работу по 12-14 часов в день и многое другое.

Из поколения в поколение передает наша память величайшие события из жизни нашей Родины. Одним из них была и остается самая жестокая в истории Великая Отечественная война советского народа против фашистской агрессии. Не счесть подвигов ратных и трудовых, свершенных нашими земляками в годы войны, их трудно оценить мерками мирного времени. В программу Урока включены просмотр кадров кинохроники военных лет, знакомство с книгой «Память сердца…», составленной из воспоминаний жителей нашего города – детей войны. Ученики начальных классов узнают, какую траву во время войны добавляли в хлеб, как дети работали на заводах и на станках делали снаряды для наших пушек и танков, как работали в госпиталях и перевязывали раненых, кормили и писали письма родным.

Большое удивление ребят вызывают искусственная елка, выпущенная в 1944 году, ложка-вилка, старинный утюг и другие предметы- свидетели тех военных событий, а также выставка моделей военной техники (автор работ Виктор Корнух). В заключение Урока ребята с большим интересом смотрят фильм «Маленькие герои большой войны» о пионерах-героях, знакомятся с подвигами Зины Портновой, Володи Дубинина, Вали Котика, Марата Казея и рассказывают о своих родных прабабушках и прадедушках, чьё детство проходило в те тяжелые годы.

Более 150 школьников уже приняли участие в Уроке мужества, уроки продлятся до 25.06.2021.