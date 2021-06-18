«Чтобы взломать смартфон, нужно просто «взломать» человека»: Количество краж с банковских карт в Тверской области растёт в геометрической прогрессии

Представители полиции и Центробанка рассказали, как не попасться на уловки мошенников, использующих дистанционные технологии. Фото: Виктория ТУШКОВА

Каждое четвёртое преступление, которое совершается сегодня в Тверской области, - это тот или иной вид мошенничества с использованием дистанционных технологий. Удивляться нечему: пандемия окончательно перевела большую часть нашей жизни в «цифру». О том, как этим пользуются мошенники, журналистам рассказали начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД РФ по Тверской области Роман Шереметьев и заместитель управляющего Отделением по Тверской области ГУ Банка России по ЦФО Вадим Тетин.

- Мошенничество с использованием дистанционных технологий в прошлом году показало взрывной рост - на 89% по сравнению с 2019 годом. И в этом году число таких преступлений продолжает расти, - сообщил Роман Шереметьев.

Несмотря на то, что современные смартфоны отлично защищены от взлома и вредоносных программ, слабое звено есть.

- Чтобы взломать какое-то устройство, проще всего «взломать» человека. В индустрии дистанционного мошенничества работают умелые социальные инженеры-манипуляторы, - считает Вадим Тетин.

Обманутым сегодня рискует быть каждый: ежедневно придумываются новые методы нечестного отъёма денег.

Популярные методы «развода»

По словам Романа Шереметьева, самая частая форма «развода» на деньги сегодня - звонок из банка. Мошенники пытаются выманить реквизиты вашей карты. Или же, сообщая, что на вас кто-то пытается оформить кредит, советуют оформить его самостоятельно, чтобы «превысить кредитный лимит». После чего обманутый человек добровольно снимает кредитные деньги и раскидывает их на другие счета, указанные мошенниками, полагая, что именно так убережёт кровные. Но после этого денежки, что называется, тю-тю.

- Уже в этом году в нашем регионе произошло 903 мошенничества и 819 дистанционных краж, - подкрепил сказанное статистикой Роман Шереметьев.

В топе дистанционных мошенничеств также находятся обманы при покупке товара на интернет-площадках. Продавец просит предоплату за товар, после чего просто перестаёт выходить на связь.

Никому не верь и проверяй информацию

Правила, которых следует придерживаться, чтобы не быть обобранным до нитки, просты.

1. Никому и никогда не называйте свои пароли, пин-коды и реквизиты карты. Настоящий сотрудник банка может спросить только последние четыре цифры номера вашей карты (чтобы узнать, с какой картой проблемы, если карт у вас несколько).

- Запомните: сотрудники службы безопасности никогда не звонят клиенту банка. С клиентами работают клиентские менеджеры, - рассказывает Вадим Тетин. - Они могут также спросить ваше кодовое слово. Это нужно для того, чтобы убедиться, что звоните именно вы, а не мошенник под вашим именем.

2. Заведите для покупок в интернете отдельную карту. Желательно - другого банка. Переводите на неё суммы, достаточные для оплаты покупки. Если мошенники получат доступ к этой карте, вы лишитесь лишь тех денег, что находятся на ней. Ваша зарплатная карта или кредитка останутся целы.

3. Старайтесь не расплачиваться в интернете кредитной картой. Если взломают её, вы «попадёте» не только на сумму, что есть на ней. Мошенник сможет оформить на вас кредит и перевести эти деньги себе. В итоге вы ещё и за этот кредит будете расплачиваться.

Если вам звонит «сотрудник банка»

Выслушайте первое предложение и просто положите трубку. Наберите сами телефон горячей линии вашего банка (он указан на карте) и сообщите о произошедшем. А лучше - заранее занесите этот телефон в список контактов.

Технологии сегодня дошли до того, что мошенники могут «подделать» номер. Поэтому никогда не перезванивайте на тот номер, с которого вам звонили. Набирайте его самостоятельно или открывайте в сохранённых контактах.

О покупках в интернете

Совершая покупку в интернете, сначала почитайте отзывы о продавце или его сайте. Если речь идёт о надёжном известном интернет-магазине, обязательно проверьте в адресной строке, полностью ли адрес сайта соответствует тому, каким он должен быть. Мошенники прибегают к уловкам. Например, меняют одну из букв «о» на цифру ноль, ставят лишний дефис или точку.

Что делать, если вы перевели деньги мошенникам

Если вы попались на удочку и сразу осознали это, моментально звоните в свой банк и сообщайте о том, что перевели деньги мошенникам. Тогда будет шанс вернуть деньги. Всё зависит от скорости, с которой мошенник переведёт ваши кровные куда-то ещё или снимет со своей карты.

Если же прошло несколько дней, помочь вам смогут только в полиции. Обратитесь в банк и отправляйтесь в отделение МВД. Но возврат средств вам никто не гарантирует. Раскрываемость подобных преступлений зависит от множества факторов.

Отдельный случай - если не вы, а кто-то другой умудрился перевести деньги с вашего счёта. Банки могут оповещать обо всех операциях на вашем счёте, а могут и не оповещать. В обоих случаях, узнав, что ваши деньги куда-то ушли, сразу звоните в банк и идите туда лично, чтобы написать письменное заявление.

- Если банк не оповестил вас о переводе средств, он должен сразу вернуть вам деньги и только после этого разбираться, кто виноват, - говорит Вадим Тетин. - Если же банк оповещал вас о том, что происходит операция по переводу денег, он сначала имеет право разобраться. Но вероятнее всего деньги вернут.

Исключение - случаи, когда мошенники использовали ваш пин-код. Тогда велик шанс, что вы лишитесь своих средств. Ведь банк не несёт ответственности за пропажу денег, если вы сами сообщили мошеннику конфиденциальные данные своей карты.