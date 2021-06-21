Жара в Твери: когда закончится пекло, прогнозы синоптиков

Окончания африканской жары жителям Твери ждать неделю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда закончится пекло и спадёт жара в Твери, прогнозы синоптиков неутешительны. Ослабление зноя придет к началу следующей недели.

Комментарии относительно жары в Центральной России СМИ дал Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, он сообщил:

-Воздух будет все больше прогреваться до четверга. Температура будет повышаться, так как облаков нет, солнце сильно насыщено энергией. Сейчас у нас погода как в пустыне. Условия для нее сложились при стационировании антициклона над Верхнерусской равниной.

В субботу и в воскресенье днем будет все еще жарко, в районе +30, а вот в понедельник синоптики прогнозируют облачность и температуру около +22 градусов. Правда, облака появятся и к концу нынешней недели и немного облегчат жизнь жителям Твери.

Врачи напоминают о необходимости в такую погоду помнить о правилах безопасности: не оставаться долго на солнце, пить больше воды, носить головные уборы.