Коронавирус в Твери, последние новости на 18 июня 2021: воззвание к москвичам и почему в Твери пробок теперь станет больше

Об ужесточении карантинных мер в Тверской области власти пока не объявляли, но рост заболевших продолжается.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 564 случая заражения COVID-19 (+101 за сутки).

Выздоровели 40 709 жителей региона (+38 за сутки).

Изолировано 1717 больных (+18).

Умерли 1138 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 257 заболевших (+38 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3197 (+8),

Ржеве - 2367 (+4),

Вышневолоцком городском округе - 2284 (+3),

Калининском районе - 1802 (+10),

Кимрах - 1709 (+2),

Торжке - 1679 (+3),

Бологовском районе - 1087 (+1).

Графика: Яндекс

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 147 803 человека, за последние сутки – 1 582 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Глава Оленинского муниципального округа Олег Дубов призвал москвичей сидеть дома, а не разносить коронавирус по стране, путешествуя, в том числе и в Тверскую область.

"Уважаемые москвичи! Мэр вашего города С.С. Собянин дал вам дополнительные выходные для того, чтобы вы их провели дома на самоизоляции, а не для того, чтобы вы разъехались по соседним регионам и разносили ковид по всей России. Просим вас оставаться у себя дома до улучшения обстановки с коронавирусом. Не заражайте нас!", - написал Олег Дубов в группе "Оленино - наш дом" в соцсети.

Под постом в комментариях жители резонно отметили, что коронавирусом люди болеют не только в Москве, но и в других регионах. Олег Дубов согласился, что ковид есть везде.

- Но в Москве и вообще в крупных городах он распространяется сильнее, по объективной причине - плотность населения намного выше, - написал он в комментарии и напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности в период пандемии.

Некоторые российские регионы ужесточают карантинные меры по ковиду, в Тверской области власти пока не делали никаких заявлений по этому поводу, зато ремонтная кампания на дорогах идёт полным ходом. Автомобилисты готовятся к пробкам. Их станет больше в Твери уже с сегодняшнего дня.

Движение и парковка всех видов транспорта прекратятся с 6 утра 18 июня на участках:

– улицы Жигарева (от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта) – до 23:00 вечера 25 июня;

– улиц Симеоновской и Чернышевского (от Свободного переулка до Смоленского переулка), по Татарскому переулку (от набережной Степана Разина до улицы Староворобьёвская), по улице Ерофеева (от Волоколамского проспекта до проспекта Чайковского) – до 23:00 вечера 27 июня;

– улиц Пушкинской и Серебряной (от улицы Андрея Дементьева до Смоленского переулка) – до 23:00 вечера 30 июня.

Также, 19 и 20 июня набережная Степана Разина снова станет пешеходной зоной для отдыха и спорта. Проезжая часть на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской будет доступна для пешеходов, велосипедистов.

Графика: ПТО

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