«Люди! Включайте же головы!» - сосудистый хирург из Твери Максим Страхов призывает не верить фейкам о коронавирусе

Коронавирус не всемирный заговор и не приключенческое кино. Это жизнь, которая происходит здесь и с нами, говорит Максим Страхов. Фото: facebook.com/mastr.dok

«Люди!!! Мои дорогие!!! Включайте же головы…» - пост, полный боли и обиды за происходящее, опубликовал у себя в Фейсбуке сосудистый хирург, флеболог, доцент Тверского медуниверситета, кандидат медицинских наук Максим Страхов. Эмоциональная публикация посвящена, пожалуй, главной проблеме сегодняшних дней. Пока коронавирус вновь набирает обороты и уносит жизни, остаются люди, с невиданным упорством отрицающие происходящее. Игнорирующие элементарные меры безопасности, отрицающие существование вируса, распространяющие слухи о вредоносности прививок, «чипировании» и происках «заморских злодеев»…

«За последние сутки в одной ОКБ + 30 новых поступивших! Мало??? Не убедительно? Все ещё не верится? Сколько нужно, чтобы наконец поверилось??? 100?.. 300?.. 500???» - спрашивает доктор.

Максим Страхов не скрывает возмущения от того, что после стольких месяцев пандемии и стольких жизней, которые она забрала, многим до сих пор приходится объяснять элементарные вещи… Что в нынешней ситуации жизненно необходимо соблюдать социальную дисциплину, обрабатывать руки антисептиками, носить маски, делать прививки, в конце концов.

«Мы уже, кажется, прошли это и на примерах своих родных и знакомых поняли, что эта угроза более, чем реальная! Настоящая! В каждой семье, каждом подъезде, на каждом этаже есть реальные люди, кого эта беда коснулась лично!» - пишет Максим Страхов и призывает прислушаться к здравому смыслу. Всё, что происходит сейчас – не всемирный заговор и не приключенческое кино. Это жизнь, которая происходит здесь и с нами...

Люди болеют – по второму и третьему разу. Те, кто уже однажды победил болезнь, вновь оказываются в госпиталях в тяжелейшем состоянии. Болеют хуже, болеют «страшно, тяжелее, чем раньше...»

То, что все устали от масок, ограничений, невозможности чувствовать себя свободным, как раньше, бесспорно. Но если устали мы, то каково сегодня врачам? И речь даже не о физической усталости. Сложно представить чувства человека, который весь день видит цепляющихся за жизнь пациентов в реанимации, борется за их жизнь, видит смерть, а вечером, листая ленту в соцсети, читает нелепые слухи. Оказывается выдумки это всё? Заговор! Билл Гейтс!

«Пожалуйста, берегите себя! Слушайте докторов, которые знают, что говорят! Поверьте - у врачей такие же мысли и цели, только знаний немного больше и опыта личного...» - так заканчивает свой призыв врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третья волна: Заболеваемость коронавирусом в Тверской области растёт, потому что мы не уважаем друг друга

«КП»-Тверь» собрала мнения о том, как остановить пандемию.

В Тверской области опять пошёл рост заболевания коронавирусом. И пусть официальная медицина считает не очень корректным термин «третья волна», мы будем говорить на понятном всем языке. Третья волна уже здесь, в нашем регионе...ДАЛЕЕ...

Доктор из Твери Наталья Соколова: «Невакцинированные люди - «резервуар» для мутаций коронавируса»

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова ответила на вопросы в тверском эфире радио «Комсомольская правда» ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ...