Срочно требуется реставратор фигур мультгероев в детском сквере Твери

Фигурки мультгероев так и не привели в порядок Фото: Александр ЖМУЛИН

Рядом с ДК «Пролетарка» есть отличный небольшой сквер, где можно замечательно погулять с детьми всех возрастов. Собственно, его и прозвали детским. Антураж подходящий: там установлены небольшие скульптуры мультяшных и сказочных персонажей. Правда, многие из весёлых персонажей превратились в актёров зомби-апокалипсиса. А обещанная к лету реставрация до сих пор не начата.

«КП»-Тверь» писала, что это место впору переименовывать в сквер изувеченных мультгероев…

Напомним: интересные скульптуры Винни-Пуха, Пятачка, угощавшего их Кролика в очках, кота Матроскина, Волка из «Ну, погоди», почтальона Печкина, Карлсона и другие были установлены там еще во времена, когда мэром Твери был Олег Лебедев. Время и горожане их не пощадили, и вот они, обшарпанные и в трещинах, остались стоять в детском сквере. Мало того, у Зайца «обглодана» рука, у Карлсона вообще почему-то конечность похожа на волчью лапу, у Печкина из обломка носа торчит штырь, у Пятачка отбита часть его пятачка…

Пух-оборотень с волчьей лапой. Интересно, кто же ему ее приделал. Очень креативный человек, видимо. Фото: Александр ЖМУЛИН

На нашу мартовскую публикацию отреагировала администрация Твери. Ее пресс-служба сообщила, что за самим сквером следит муниципалитет, а вот скульптуры будут отремонтированы и обновлены за счет депутатских средств. Их выделил депутат городской Думы Сергей Денисов. Он сам подтвердил нам эту информацию. При этом обозначил сроки: фигурки в сквере должны быть приведены в порядок в мае или июне.

Однако вот уже и третья неделя июня на исходе, а мультгерои как стояли с удручающим видом, так и стоят.

«КП»-Тверь» поинтересовалась у депутата, в чём дело. Сергей Денисов обратился за разъяснениями в администрацию Пролетарского района Твери и оперативно дал нам ответ:

- Департамент хотел заключить договор на реставрацию с ржевским художником, даже выбил для него аванс, но тот отказался в последний момент. Сейчас департамент ищет ему замену.

Вот так.

Сергей Денисов пообещал, что будет следить за развитием ситуации. А как иначе? Деньги выделены, а ничего не происходит. Непорядок.

Мы же напоминаем, что в Твери срочно требуется реставратор фигур мультгероев в детском сквере. Отзовитесь, специалисты!