В первую волну в Твери были закрыты даже детские площадки. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В России ужесточают ограничения из-за коронавируса в тех регионах, где отмечается рост заболевших. В Москве ввели нерабочие дни, с переводом на дистанционную работу, ограничили работу общепита, детских комнат. В Санкт-Петербурге ограничили работу ресторанов, фуд-кортов, бары и рестораны будут закрыты по ночам, вузам рекомендовали перейти на дистанционку. Закрыт въезд в Ивановскую область, режим обязательной смоизоляции введен в Костромском регионе, жесткие ограничения начинают действовать в Нижнем Новгороде. Что ждет в этих условиях Тверскую область и введут ли в Твери самоизоляцию и жесткие ограничения из-за коронавируса в июне 2021 года.

Третья волна коронавируса привела в Тверской области к росту заболеваемости среди людей в возрасте от 30 лет. Об этом сообщили медики на заседании регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID 16 июня.

При это врачи констатируют, что все пациенты с таким течением болезни не проходили вакцинацию. Такие пациенты попадают в стационары в тяжелом состоянии.

В связи с ростом числа больных ковидом оперштаб региона принял решение об увеличении числа коек доя ковидных больных, закупке для аптек запаса лекарств, для лечения таких пациентов.

О других ограничительных мерах и самоизоляции речи на заседании оперштаба не шло. Возможно, какие-то решения относительно ограничительных мер будут приняты в ближайшее время в связи с ростом числа заболевших. Стоит напомнить, что год назад, в первую волну ковида, ограничительные меры в Тверской области были одними из самых мягких в стране.

Однако и по сей день, согласно постановления губернатора Тверской области номер 16-пг от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области», обязательным на территории региона остаётся ношение масок в общественных мероприятий, заполняемость кинотеатров и прочих очагов культуры не более чем на 50%, соблюдений социальной дистанции в 1,5 м, обязательная дезинфекция помещений, ограничение в проведении массовых мероприятий, а именно: можно проводить массовые мероприятия (спортивные) при соблюдении определенных условий. Их несколько: численность участников вместе со зрителями не более 500 человек, соцдистанция в 1,5 м, термометрия и другое.

ВАЖНО

В вакцинальных центрах Тверской области в наличие имеются три вакцины от коронавируса, разрешённые к использованию на территории РФ.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов

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