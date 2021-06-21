Где искупаться в Твери в жару, кроме карьеров

Жители интересуются в соцсетях: где искупаться в Твери, кроме карьеров в Константиновке Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Где искупаться в Твери, кроме карьеров? Так звучит один из самых популярных сейчас запросов в тверском сегменте интернета. Люди спрашивают о местах купания и в популярных тверских пабликах, в поисках не таких многолюдных мест для купания, спасаясь от удушливой жары. Жара +30, к слову, продержится с Твери ещё неделю.

Разочаруем, официальных пляжей в Твери как не было так и нет. А вот вода соответствует нормам купания только на карьерах в Константиновке, такие данные ещё по весне публиковал Роспотребнадзор по Тверской области.

Сейчас на карьерах полно народу: качество и чистота воды, сами понимаете, страдают.

«Как на День города», «Как в Сочи на пляже» - комментируют пользователи в соцсетях.

Много народа на центральном городском пляже Твери, много купальщиков на стихийных пляжах вдоль берега Волги к Мигалово, на Тверце у Тверецкого моста. Если соберётесь к водоёму, помните: не находитесь на открытом солнце продолжительное время, пейте больше воды, причём не холодной, а немного тёплой, носите головные уборы.

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