При поддержке Росэнергоатома в России появился первый полностью отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест

Проект реализован по заданию Концерна «Росэнергоатом» и уже успешно прошёл первые тестовые испытания.

Сегодня виртуализация рабочего места – это мировой тренд, по сути означающий перенос компьютера и всех его приложений в т.н. «виртуальное» состояние, тем самым позволяя «отвязать» пользователя от конкретного «железа» и обеспечить удаленный доступ из любой точки мира.

Проект, реализованный в рамках выполнения программы Правительства РФ по импортозамещению, был разработан по заданию «Концерна Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), который также выступил его референсным заказчиком.

Эксперты уже провели комплексные нагрузочные испытания нового комплекса, и результаты тестирования показали, что он функционирует стабильно и корректно. Сейчас мощности ПАК позволяют организовать отказоустойчивую конфигурацию для одновременной работы 1 тысячи пользователей, а в будущем их количество увеличится в 10 раз.

Примечательно, что новый ПАК полностью спроектирован на базе отечественных продуктов: от операционной системы (ОС), средств виртуализации и брокера подключений VDI до серверов и систем хранения. Программной базой для него стали ОС семейства Astra Linux, ПК «Средства виртуализации «Брест» и диспетчер подключений Termidesk for Astra. В качестве аппаратного обеспечения выступили отечественные серверы и системы хранения Delta Сomputers (входит в ГК Delta Solutions).

В ближайших планах разработчиков – расширить состав ПАК отечественной системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup.

По словам гендиректора ГК Astra Linux Ильи Сивцева, всё это позволит компаниям, которые будут использовать новый ПАК, существенно сократить расходы на ИТ-системы, а также обеспечить их централизованное и удобное администрирование и безопасную удаленную работу сотрудников. «Для нас важно, что первое внедрение комплекса проходит в Росэнергоатоме, поскольку Концерн сейчас реализует не сравнимый ни с одним другим по своим масштабам проект перевода инфраструктуры на российские решения. Это подтверждение высокой конкурентоспособности нашего ПАК», – подчеркнул он.

В свою очередь заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин пояснил, что в период пандемии Концерн действительно начал активно использовать виртуальные рабочие места на базе Astra Linux, но в 2021 году перед компанией стоит ещё более глобальная задача – импортозамещение всего аппаратного обеспечения. «Наше трёхстороннее сотрудничество стало примером эффективной кооперации разработчиков ПО, производителей оборудования и заказчика. Мы были заинтересованы в рабочем комплексном решении на базе стека отечественных технологий, и такой ПАК был создан под нашим патронажем. Сейчас уже запущено его пилотное внедрение, которое проходит успешно в отраслевом ЦОД «Калининский» для пользователей Центрального Аппарата Концерна», – подчеркнул он.

По мнению гендиректора ГК Delta Solutions Андрея Чернышева, созданное совместное решение может стать на ИТ-рынке прецедентом, подтверждающим, что сегодня отечественные технологии и разработки составляют высокую конкуренцию западным аналогам – как с точки зрения себестоимости, так и с точки зрения функционала.

«Мы ориентируемся на мировой опыт разработки оборудования, учитываем практику эксплуатации российских заказчиков, а также современные тенденции по импортозамещению. Всё это в совокупности дает нашим клиентам возможность реализовывать свои потребности на российском оборудовании с характеристиками, не уступающими продуктам мировых лидеров ИТ-индустрии», – сообщил он, подчеркнув, что созданный ПАК позиционируется как «коробочное решение», готовое к интеграции в любой ЦОД на территории РФ и стран СНГ.