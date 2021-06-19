«Жара всегда влияет»: вирусолог спрогнозировал, как жаркая погода повлияет на заболеваемость COVID-19 в Твери

Как жара скажется на росте заболеваемости коронавирусом в Твери, спрогнозировал эксперт.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Гидрометцентр предупредил о наступлении аномальной жары в Центральной России. Жара до +33 °С придет на следующей неделе и в Тверь. Как такая погода отразится на пандемии COVID-19, рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
Вирусолог считает, что жаркая погода благоприятно повлияет на ситуацию с распространением коронавируса. Ведь летом обычно респираторные заболевания всегда уходят. Заболеваемость должна пойти на спад. Можно и на курортах здоровье укреплять, тем более, для россиян накануне были открыты Турция, Италия и др.
Почему же тогда при благоприятствующих погодных факторах последних недель в ряде регионов, в том числе и в Тверской области, заболеваемость COVID-19 резко увеличилась?
Эксперт уверен, что этому виной человеческий фактор.
Третья волна коронавирусной инфекции связана с поведенческими реакциями - тепло, вот все и расслабились.
- Вы в электричках сейчас не увидите ни одного человека в маске, в метро 50 на 50 соотношение людей в масках и без. Санитарная дистанция не соблюдается. Вот и результат, - заявил вирусолог.
Напомним, что накануне в Тверской области из-за ухудшения эпидемической обстановки Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для обширной категории граждан. Да 18 июля привиться должны не менее 60% работников этих сфер.
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