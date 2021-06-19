Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июня 2021: Роспотребнадзор ввёл обязательную вакцинацию в Тверской области для отдельных категорий работников

Роспотребнадзора ввёл обязательную вакцинацию работников некоторых сфер в Тверской области.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 564 случая заражения COVID-19 (+101 за сутки).

Выздоровели 40 709 жителей региона (+38 за сутки).

Изолировано 1717 больных (+18).

Умерли 1138 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 257 заболевших (+38 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3197 (+8),

Ржеве - 2367 (+4),

Вышневолоцком городском округе - 2284 (+3),

Калининском районе - 1802 (+10),

Кимрах - 1709 (+2),

Торжке - 1679 (+3),

Бологовском районе - 1087 (+1).

Графика: Яндекс

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 147 803 человека, за последние сутки – 1 582 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Главной новостью дня минувшего стало введение Роспотребнадзором обязательной вакцинации отдельных категорий работников в Тверской области.

Главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов подписал соответствующее постановление, мотивировав это всплеском заболеваемости коронавирусом в регионе в последнее время. По его мнению вакцинация поможет затормозить рост заболеваемости и не уйти в жесткий карантин и локдаун.

В документе за подписью главы регионального Роспотребнадзора, в частности, говорится, что в связи с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу обязательную вакцинацию обязаны провести работникам торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

Кроме того, прививку в обязательном порядке должны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Постановление не распространяется на граждан, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям.

Графика: ПТО

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