«Отёк гортани и сутки в реанимации»: врачи рассказали о детях, которых кусали змеи в Тверской области

Чаще всего людей в Тверской области кусают чёрная гадюка (слева) и уж. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врачи рассказали о детях-пациентах областной детской больницы, которых укусила змея в Тверской области. Сообщение о случаях укусов змей и их последствиях опубликовано в официальной группе ВКонтакте «Детская областная больница – Тверь».

С апреля по сентябрь в нашей области идет сезон активности змей. Самые распространенные из них – уж обыкновенный и гадюка. В отличие от гадюки, уж не ядовитая змея и практически не кусается.

После укуса гадюки остаются два прокола – следы от зубов, начинается отёк - он распространяется быстро, может быть довольно обширным и держаться несколько суток, у пострадавшего поднимается температура. Укушенная конечность распухает, болит, синеет, образуется большая гематома. Состояние больного зависит от нескольких факторов, в том числе и от того, какое количество яда попадёт в кровь при укусе. Гадюка не всегда впрыскивает яд, в этом случае получается так называемый «холодный укус». Степень интоксикации у всех пострадавших разная и зависит от введенной змеёй порции яда.

«Один из запоминающихся случаев укуса змеи произошел в нашей больнице в прошлом году. У нас лечении был ребёнок с нетипичным укусом в щёку. Змея укусила мальчика, когда тот купался в реке. Змеи в воде не кусаются, поскольку им для прыжка или броска нужна точка опоры. По всей вероятности ребёнок во время плавания подцепил змею нечаянно и поднял её на руку или плечо, в этот момент она его и укусила. Этот пациент дольше всего находился в реанимации, потому что у него были отёки лица, шеи, рук», - поделился с подписчиками сообщества Борис Капитонов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 ДОКБ.

- У нас были случаи, когда змея кусала в голень, а отёк распространился до грудины. Обычно укушенные змеями дети находятся в реанимации сутки, некоторых из них приходится интубировать, так как из-за отёка может развиться удушье. После стабилизации состояния маленькие пациенты переводятся для продолжения лечения в травматолого-ортопедическое отделение нашей больницы.

ВАЖНО

Что делать, если ребёнка укусила змея?

1.Ребенка нужно успокоить и не давать ему двигаться.

2. Укушенную конечность, на место укуса наложить антисептическую повязку, чтобы в рану не попадала грязь.

3.Давать ребёнку обильное тёплое питьё, так как с мочой быстрее всего выходят из организма токсины, пострадавшему можно дать антигистаминные препараты и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью для введения сыворотки.

4.Вызвать скорую. Пострадавшего доставят в стационар, где введут сыворотку. Самим покупать и вводить сыворотки нельзя, это делается только под наблюдением специалиста, так как может быть индивидуальная непереносимость, что приведёт к летальному исходу.

При необходимости обратившийся может быть госпитализирован в стационар.

Категорически нельзя при укусе: Накладывать на укушенную конечность жгут и пытаться самому выдавить яд из ранки, потому что в момент укуса происходит как бы «пломбирование», образуется «пробка», которая препятствует выходу яда из места укуса.

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