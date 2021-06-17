Коронавирус в Твери, последние новости на 17 июня 2021: рост числа больных среди 30-летних, новые ковидные койки в госпиталях и набор медиков для скорой помощи

Врачи отмечают рост числа больных с тяжелым течением коронавируса среди 30-летних.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 463 случаев заражения COVID-19 (+95 за сутки).

Выздоровели 40 671 жителей региона (+41 за сутки).

Изолировано 1659 больных (+49).

Умерли 1133 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 219 заболевших (+33 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3189 (+18),

Ржеве - 2363 (+7),

Вышневолоцком городском округе - 2281 (0),

Калининском районе - 1792 (+3),

Кимрах - 1707 (+5),

Торжке - 1676 (+2),

Бологовском районе - 1086 (0).

Графика: Яндекс

Продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали 146 221 человек, за последние сутки – 1 298 человек .

Третья волна коронавируса привела в Тверской области к росту заболеваемости среди людей в возрасте от 30 лет. Об этом сообщили медики на заседании регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID 16 июня.

При это врачи констатируют, что все пациенты с таким течением болезни не проходили вакцинацию. Такие пациенты попадают в стационары в тяжелом состоянии.

В связи с ростом числа больных ковидом оперштаб региона принял решение об увеличении числа коек доя ковидных больных, закупке для аптек запаса лекарств, для лечения таких пациентов.

Продолжают свою работу 12 центров амбулаторной помощи больным коронавирусной инфекцией (ЦАП), куда любой человек может обратиться при первых признаках вирусного заболевания. Принимают таких пациентов и участковые терапевты. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по телефону «122», а также в любое время через сайт www.medregtver.ru, а в случае, когда больному срочно необходима помощь, — очно через регистратуру ЦАПа.

Развитие системы оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Верхневолжье обсудили 16 июня на заседании регионального правительства.

Здесь в числе прочего было заявлено, что полноценного развития службы скорой помощи в Верхневолжье нужно расширять и доукомплектовывать ее штат. В планах принять на работу 147 врачей, 319 специалистов среднего медперсонала (медиков со средним медобразованием).

Для решения этой задачи в регионе предпринимается ряд мер. В частности, запланировано увеличение уровня оплаты труда работников скорой помощи, «вербовка» специалистов в других регионах, ставка на «целевиков».

Графика: ПТО

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