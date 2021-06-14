Коронавирус в Твери, последние новости на 14 июня 2021: поэзия идёт в автобусы, а за дачниками следят дроны

Меры безопасности нужно соблюдать: в автобусах - против коронавируса, на дачах - против пожаров. Фото: vk.com/public173632829/Любовь Абракадаброва и instagram.com/mchs.tver

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 185 случаев заражения COVID-19 (+92 за сутки).

Выздоровели 40 508 жителей региона (+93 за сутки).

Изолировано 1559 больных (-6).

Умерли 1118 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 095 заболевших (+47 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 3151 (+10),

Ржев - 2353 (+1),

Вышневолоцкий городской округ - 2279 (+3),

Калининский район - 1785 (+5),

Кимры - 1698 (0),

Торжок - 1666 (+4),

Бологовский район - 1086 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 144 263 жителя региона, за последние сутки – 348 человек.

Графика: yandex.ru

Поэзия идёт к пассажирам общественного транспорта. Трогательную историю рассказала в соцсети поэтесса и блогер из Твери Любовь Абракадаброва. Пенсионер из Мигалово во время поездок в автобусе раздаёт пассажирам стихи собственного сочинения.

Вознаграждения необычный пассажир не требует - хочет лишь поднять людям настроение и получить конструктивную критику. Примечательно, что пожилой поэт на фото запечатлён в маске. В то время как многие тверичане как будто позабыли, что в регионе продолжает действовать масочный режим.

А за дачниками между тем начали приглядывать дроны. Праздничные выходные ещё не закончились, горожане массово выехали за город - на "фазенды". За нарушениями противопожарного режима летом следят сотрудники МЧС, в том числе - при помощи беспилотников. Об этом сообщается на официальной Инстаграм-страничке тверского главка МЧС.

На территории региона также проходит масштабная кампания по профилактике травматизма и гибели людей на воде. Сотрудники ГИМС (инспекции по маломерным судам) МЧС России усилили профилактические рейды на акватории рек и озёр.