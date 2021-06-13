Коронавирус в Твери, последние новости на 13 июня 2021: хор на Дне России и Верник на фабрике

Кто-то пляшет и поёт, а Верник кроет и шьёт. Фото: ПТО/ Instagram/ivernik/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 093 случая заражения COVID-19 (+90 за сутки).

Выздоровели 40 415 жителей региона (+96 за сутки).

Изолировано 1565 больных (-11).

Умерли 1113 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 048 заболевших (+39 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 3141 (+3),

Ржев - 2352 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 2276 (+3),

Калининский район - 1780 (+8),

Кимры - 1698 - (+6),

Торжок 1662 - (+2),

Бологовский район - 1084 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 143 915 жителей региона, за последние сутки – 801 человек.

Графика: Яндекс

12 июня в Твери отпраздновали День России. С утра тон задала молодежь на площади Славы.

Там на акцию «Мое поколение - Россия!» собрались десятки девочек и мальчиков, юношей и девушек из различных творческих коллективов Твери. Колорита добавило то, что часть из них были одеты в русско-народные костюмы.

Кульминацией праздничного действа на площади Славы стало хоровое исполнение гимна России. Его дружно спели 120 молодых людей.

Между тем, пока в Твери отмечали День России, в Инстаграме было замечено видео популярного артиста и телеведущего Игоря Верника. Выяснилось, что долгое время скрывал свой "труд" на фабрике в Кимрах. Там он вместе с женщинами в синих рабочих халатах шьёт тапки.

Вы скажете: "Что за ерунда?"

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