Губернатор Тверской области Игорь Руденя опубликовал декларацию о доходах за 2020 год

Игорь Руденя отчитался о доходах Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отчитался о доходах за 2020 год. Декларация опубликована на сайте правительства региона 29 мая. Согласно документу, за отчетный период глава региона заработал 3 176 617 рублей 57 копеек.

В собственности у Игоря Рудени два земельных участка общей площадью 1000 кв. метров, жилой дом 794 кв. метра, хозблок 216,6 кв. м, гостевой дом 62,2 кв.м, две квартиры – 52,4 и 212 кв. м, два гаража и храм-часовня. Вся недвижимость располагается в России. Автомобиля нет.

Супруга Игоря Рудени задекларировала доход 3 218 391 рубль. В собственности у нее половина квартиры площадью 44,2 кв. метра, квартира 119 кв. метров, машиноместо на 9 кв. метров. В пользовании вместе с четырьмя детьми - квартира в 212 кв. метров. Автомобиля нет.