Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина: «Школа не вправе требовать деньги за учебные тетради и пособия»

Над учебниками страдают не только школьники, но и их родители. Когда их заставляют покупать то, что детям положено совершенно бесплатно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всё как всегда: новый учебный год начнётся 1 сентября. И, как всегда, готовиться к школе родители будущих первоклашек уже начали. Год от года мамы и папы задают всё те же вопросы и сталкиваются с одинаковыми проблемами.

«Обращения по навязыванию приобретения рабочих тетрадей за счёт родителей стали приходить значительно реже», - отметила на днях на своей страничке в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Тем не менее, как отмечает детский омбудсмен, проблема не решена окончательно. Об этом свидетельствуют и многочисленные комментарии от родителей: «Ходим во второй класс и второй год покупаем эти тетради», «В начале учебного года велели в приказном порядке сдать по 1200 на эти тетради», «Мы уже купили» - и так далее, и тому подобное.

Какие же пособия школа обязана предоставить бесплатно и что делать, если вас принуждают оплатить их? Давайте разберёмся вместе с Ларисой Мосолыгиной.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ ТЕТРАДЕЙ

Сразу скажем, что основные правила обеспечения учебными тетрадями и прочими пособиями школьников оговорены в официальном письме Министерства просвещения РФ от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей». К этому документу можно апеллировать, если ваши права в школе пытаются нарушить.

Вместе с Ларисой Мосолыгиной мы вкратце сформулировали ответы на самые частые вопросы по данной теме.

Могут ли родители приобретать рабочие тетради?

Могут, но не как обязательный элемент обучения, а только для дополнительных заданий дома.

Могут ли учителя требовать их наличия у ребёнка?

Нет, если рабочие тетради не включены в УМК - учебно-методический комплект.

Все тетради, включённые в УМК, бесплатные?

Да. Все учебники и тетради, включённые в УМК, должны выдаваться бесплатно.

Как узнать, включены ли тетради в УМК в нашей школе?

Об этом необходимо спросить администрацию школы, такая информация должна быть предоставлена родителям. Состав УМК утверждает директор школы.

Могут ли учителя ставить плохие оценки по причине отсутствия тетради?

Категорически нет. Педагог располагает множеством инструментов, чтобы помочь ребёнку сделать задание, даже если тетрадь включена в УМК, а ребёнок её просто забыл дома.

Могут ли учителя ставить двойки, если не сделано задание в тетради?

Если тетрадь не включена в УМК, задания в ней вообще не должны оцениваться.

Могут ли сами родители принять решение об использовании тетрадей в учебном процессе?

Нет, поскольку учебный процесс утверждается не родительским комитетом, а нормативными актами разного уровня.

ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Вкратце - всё, что является частью основной образовательной программы. «Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, организациями бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания», - гласит письмо Минпросвещения.

По-русски: всем школьникам в рамках основной программы все учебники и учебные пособия должны выдаваться бесплатно. Всем. Все.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Что же делать, если в школе родителей принуждают купить «бесплатные» тетради, а в случае отказа грозят неприятными последствиями?

«Мы купили. А что делать? Я лучше куплю, чем со школой ссориться. Потом будут к ребёнку придираться и оценки занижать», - таков самый частый ответ, который автор данной заметки получал от знакомых мамочек.

Но если вы всё-таки решили бороться (а без этого глобально проблему не решить), то есть два варианта. Первый: открыто попросить у учителя или руководства школы разъяснений о правомерности их требований. Для подкрепления собственной правоты можно распечатать и показать учителю или директору вышеуказанное письмо Минпросвещения.

Если это не возымеет действия - жалуйтесь детскому омбудсмену, пишите в управление образования администрации Твери, областное Министерство образования или обращайтесь в Рособрнадзор.

Конечно, первый этап можно пропустить и пожаловаться сразу. Отправляйте письмо Ларисе Мосолыгиной на электронную почту tver@rfdeti.ru или попробуйте записаться на личный приём по телефонам: (4822) 34-18-09, 34-18-10. Кроме того, Лариса Мосолыгина открыта для диалога в соцсетях, её странички можно найти в VK и Instagram.

Телефон управления образования администрации города Твери: (4822) 36-10-64, электронная почта: obraz@adm.tver.ru.

Министерство образования Тверской области: (4822) 32-10-53, электронная почта: dep_obrazov@tverreg.ru. В министерстве работает горячая линия по вопросам незаконных сборов в школах: (4822) 73-31-39.

Горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экзамены при поступлении в первый класс незаконны

«Ребёнок поступает в первый класс. Нам сказали, что надо прийти и сдать экзамен. Это законно?» - спрашивает мама будущего школьника у уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области Ларисы Мосолыгиной.

«Нет, незаконно!» - отвечает детский омбудсмен на своей Инстаграм-страничке. Согласно российскому законодательству, проведение вступительных испытаний при поступлении в первый класс не допускается. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на общедоступной основе.

«В то же время образовательная организация, независимо от форм собственности, вправе проводить тестирования и опросы, чтобы выявить уровень готовности ребёнка к обучению или склонность к каким-либо учебным предметам», - уточняет Лариса Мосолыгина, но подчёркивает, что проводить подобное тестирование школа вправе лишь с согласия родителей.