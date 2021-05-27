Выбери свою зону благоустройства-2022 в Твери

Зона на проспекте Корыткова. Графика: администрация Твери

Что и как в городе благоустраивать - в каком месте красоту наводить, а в каком погодить - горожане уже не первый год выбирают сами. Этот сезон - не исключение: с 26 апреля на платформе Минстроя России идёт рейтинговое голосование за объекты благоустройства городов. Проекты-победители будут воплощены в жизнь властями в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. В регионе на конкурс выдвинуто 47 проектов от 11 городов. За них уже проголосовали более 30 000 человек.

В областной столице на суд горожан представлено 15 общественных зон для преобразования. У вас, уважаемые тверичане, еще есть возможность сделать свой выбор в пользу той или иной территории. Хотя вот она - финишная прямая - голосование будет завершено 30 мая. Так что заходим по ссылке za.gorodsreda.ru и голосуем за понравившийся проект. Сделать свой выбор можно и на на сайте «Формирование комфортной городской среды» с помощью портала «Госуслуги» или приложения на мобильном телефоне.

ЗОНЫ-ЛИДЕРЫ

С явным отрывом на сегодняшний день лидирует зеленая зона в микрорайоне Мигалово. На момент написания материала за ее благоустройство отдали голос более 4100 горожан. По проекту там с сохранением деревьев предлагается создать комфортное пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом.

На втором месте в Твери - создание зоны отдыха с пешеходными дорожками и скульптурами на улица Хромова в районе застройки МЖК. За него уже проголосовали больше 3700 человек.

На третьем - предложение улучшить пешеходную зону бульвара Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского) - там планируется создавать аллеи, интерактивные площадки и т.д. За эту территорию отдано более 1400 голосов.

На четвёртом месте: бульвар Гусева - от улицы Королева до улицы Можайского. Более 1400 голосов.

Пятёрку лидеров замыкает набережная Афанасия Никитина от Нового моста до Речного вокзала - более 1000 голосов.

НА НАБЕРЕЖНОЙ РАБОТА КИПИТ

Не так давно глава Твери Алексей Огоньков с коллегами из горадминистрации, ответственными за городское благоустройство, выезжали посмотреть, как идёт благоустройство Мигаловской набережной. Именно эта локация была выбрана для благоустройства в 2021 году по результатам рейтингового голосования, которое прошло в марте прошлого года.

Работы на набережной начались с приходом весеннего тепла: в апреле.

-Мигаловская набережная – один из основных объектов, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Одновременно здесь ремонтируется проезжая часть по проекту «Безопасные качественные дороги». Подход к выполнению работ должен быть комплексным, чтобы в результате жители получили красивую и комфортную зону отдыха, – прокомментировал ход работ по благоустройству набережной Алексей Огоньков.

Что до того, как преобразится набережная, то здесь планируется создать единую тротуарно-пешеходную сеть, построить новые лестничные спуски на пешеходно-прогулочную зону, обустроить велопарковки и парковочные карманы, смонтировать детскую игровую площадку, три спорткомплекса с тренажерами, 20 беседок-пергол, провести работы по берегоукреплению, установить 33 урны, 40 светильников и 45 скамеек, сделать ливневую канализацию. Также на территории будет устроен газон общей площадью больше 8 тысяч квадратных метров. Вдоль набережной высадят мелколистные липы.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Твери работы по благоустройству прошли на бульварах Цанова и Радищева, в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова в центре города и на улице Артюхиной в Заволжье, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы» и в сквере у памятника Михаилу Тверскому.

В 2020 году прошёл второй, заключительный этап благоустройства скверов на улице Можайского и в посёлке Химинститута.

Зона на улице Громова. Графика: администрация Твери

ОФИЦИАЛЬНО

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

— Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создании условий для демографического развития территорий.

КСТАТИ

Волонтеры в помощь

250 волонтеров помогают проголосовать жителям региона в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Они работают в МФЦ, торговых центрах, учреждениях культуры, общественных местах. Это порядка 60 точек в Твери, Ржеве, Осташкове и других городах-участниках, представивших проекты для благоустройства. Добровольцы обеспечены гаджетами для голосования.

ВАЖНО

Есть вопросы по голосованию? Звоните на горячую линию Минстроя России: 8 (800) 600-20-13.