Кому отключат горячую воду в Твери с 31 мая по 14 июня

В городе продолжаются гидравлические испытания водопроводов и котельных. Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с гидравлическими испытаниями и плановым ремонтом водопроводов и котельных грядет отключение горячей воды ещё в части многоквартирных домов Твери .

Как сообщает ООО «Тверская генерация», с 11:00 31 мая до 10:00 14 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

Бебеля ул., 2, 2к1, 3, 4/43, 5, 7, 10, 42, 44, 54, 56а;

Беляковский пер., 26/51, 30, 32, 40, 46;

Донского Дмитрия ул., 34, 44/1;

Достоевского ул., 1/19, 2б, 7к1, 11к1, 15;

Ефимова В. ул., 22, 24;

Краснофлотская наб., 4;

Софьи Перовской ул., 1/45, 3, 6, 8, 9, 10/32, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 43;

Троицкая ул., 2/25, 2а;

Трудолюбия пер., 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28;

Тьмаки наб., 1/32;

Учительская ул., 1, 3, 6к1, 13/34, 39, 49, 59;

Циммервальдского ул., 2, 24;

Академическая ул., 10;

Бориса Полевого ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 16/11, 17, 19, 21;

Виноградова ул., 9, 9к2, 9к3;

Дзержинского ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Инициативная ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14;

Красной Слободы 4-й пер., 3б, 5а;

Ленина пр-т, 27, 27/3, 33/1, 33а, 37, 37а(Маг), 39, 41, 43, 43а;

Маршала Конева ул., 1/3, 2, 2к2, 3, 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 8а, 10, 10к2;

Пролетарская наб., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

Прядильная ул., 5, 5/9, 11/6, 13;

Спортивная ул., 2/9, 10/4;

Строителей ул., 4, 5/15, 6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19к1, 20;

Ткача ул., 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16к1, 18;

1-й переулок в Элеваторе, 1, 3, 5;

2-й переулок в Элеваторе, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10;

3-й переулок в Элеваторе, 1, 2, 3, 4;

Бочкина ул., 9, 22;

Восточная ул., 1, 3;

Центральная ул., 1, 2, 7б, 8к1, 9, 9б, 11, 11б, 14, 14к1, 15, 15к1, 16а, 16к1, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20к1, 20к7, 20к8, 22, 24, 26, 32к1.

Если воду не дали в срок, можно звонить по телефонам «Тверской генерации»: 8 (4822) 78-00-00, 50-62-60, 50-62-59.