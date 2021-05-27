Маски сброшены, не рано ли: Число смертей от ковида за сутки бьёт рекорд, но соблюдать масочный режим жители Твери не хотят

Многие в Твери уже перестали носить маски... Не рано ли? Фото: Степан КАМЕНЕВ

27 мая число смертей от коронавируса в Тверской области достигло 12 за сутки. Это много, очень много, даже в разгар эпидемии умирали по 2-3 больных за 24 часа. А сейчас рост, и рост, как видите, приличный. Да и число заболевших увеличивается. Короче, рано расслабляться. Но весна, тепло, солнышко и... многим горожанам, по-видимому, стало душно в защитных масках.

Мы решили отправиться в город и посмотреть, есть ли люди в масках в общественных местах? Соблюдают ли предписание властей о масочного режиме? Вот что увидел корреспондент «КП»-Тверь» в транспорте и на улицах Твери, он так же поинтересовался у горожан: почему же вы без масок?

На остановке только один человек был в маске, и тот её приспустил. Фото: Степан КАМЕНЕВ

ТРАНСПОРТ И УЛИЦА

Пока ждал общественный транспорт, заметил, что на остановочном пункте всего один человек из 10-15 был в медицинской маске. И то спустил её на подбородок.

На улице, если никого вблизи нет, конечно, маску можно снять, чтобы подышать свежим воздухом. Но, как писала «Комсомолка», опасаться нужно и пыли, которая носится по городу, если не проводят влажную уборку. О том, что она тоже может стать переносчиком и коронавируса «КП»-Тверь» рассказал врач и член Общественной палаты Тверской области Игорь Алышев.

Некоторые мои знакомые жалуются, что в маске потеет лицо, и появляются прыщи. Но всё же пока так называемое средство защиты органов дыхания остаётся самым эффективным способом не слечь на больничную койку. Помимо сделанной прививки. Один из моих товарищей рассказал, что после прививки везде ходит без маски:

– Мне врач сказал, что лучше ходить без маски. У меня есть антитела к вирусу, а если буду без маски, то организм будет испытывать вирусную нагрузку. Это, наоборот, хорошо.

Те, кто успел вакцинироваться, уверены, что ни сами не заболеют, ни своих близких теперь ни в коем случае не заразят. Но даже если это и так, пока ещё не доказано со 100%-ной вероятностью, что вакцинировавшиеся не смогут быть переносчиками коронавирусной заразы.

В транспорте не все соблюдают масочный режим. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Из 10 человек, с кем ехал в автобусе, только половина была в средствах индивидуальной защиты. Остальные надеялись, что их минует чаша сия. В частности, у одной пожилой дамы была загипсована рука. Не хотелось думать, что она подхватит ещё и коронавирусную инфекцию.

– Я ношу маску в местах массового скопления людей, – поведала мне тверичанка. – Мне неприятно, если кто-то едет в транспорте в маске, а потом снимает маску, чтобы протереть лицо и потом этой же рукой хватается за поручень.

Случается, что люди в транспорте надевают маски для виду, но, так сказать, приспускают их. Таким образом, нос остаётся открытым, а смысл защиты теряется.

– Я считаю, что маску носить надо. Особенно в местах скопления людей. Слышал, что вирус мутирует постоянно, – поделился своим мнением другой житель областной столицы.

МАГАЗИН

– Здесь оказывается надо в маске! – звонит-жалуется кому-то на кассе «Пятёрочки» молодой человек. Он с тележкой спокойно и долго без маски бродил по залу. И был пойман и предупреждён о необходимости её ношения лишь на кассе.

И таких покупателей всё больше. Да, есть одноразовые маски на кассах, но и продавцы, и кассиры не везде настаивают, и охранники не так внимательно отлавливают... И это ещё в крупных продуктовых магазинах, в небольших магазинчиках, автосервисах и прочих точках торговли и услуг – владельцы на маски давно рукой махнули.

Конечно, в маске душновато... Фото: Степан КАМЕНЕВ

ВАЖНО

Уважаемые тверичане и гости областной столицы, масочный режим в общественных местах никто не отменял. А если не верите, читайте постановление губернатора от 17 марта 2020 года N 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

Носите маски, решайтесь на прививку, соблюдайтесь сангигиену и будьте здоровы!