Общественность встревожена: В Тверской области в Лихославле срубили деревья с гнездами грачей

В Лихославле собрались благоустраивать парк и срубили там деревья. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

В Лихославле в парке около Центра дополнительного образования и развития спилили десятки деревьев, на которых вьют гнезда грачи и другие птицы. И, когда пилили, в этих гнёздах были птенцы...

Пост об этом размещён в паблике «Тверь ВКонтакте».

- Почти все деревья спилены (остались по периметру парка), земля вокруг усыпана живыми и мертвыми птенцами. Птицы буквально кричат, особенно, когда спиливают деревья, - эмоционально написано в посте, автор которого не захотел представляться.

На видео, которое прилагается к публикации, видно, что в парке на земле действительно валяются некие мертвые черные птицы, судя по всему, грачи. Правда, что земля прямо-таки ими усыпана, не скажешь. Там видно только несколько птичьих тушек.

Кое-где валяются тушки птиц, которые, видимо, погибли из-за рубки деревьев. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

- Допустим, что деревья спилены для последующего благоустройства города. Но почему власти Лихославля настолько бесчувственны и безжалостны к природе? Какая судьба будет у оставшихся уцелевших птенцов, которые остались живыми после того, как гнезда с ними спиливали и кидали на землю? - задается вопросом автор поста.

«КП»-Тверь» решила выяснить, что же там все-таки произошло. За комментарием мы обратились в администрацию района.

Нам ответил начальник управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района Глеб Мамонов.

- У нас заключен муниципальный контракт по благоустройству территории рядом с Центром дополнительного образования и развития в рамках национального проекта «Комфортная городская среда», срок выполнения работ - до 30 июня, - пояснил чиновник. - Там предполагается обустройство дорожек из брусчатки, а также асфальтовой велодорожки. Многие деревья в парке высажены давно, практически все находятся в аварийном состоянии. Из-за ветров в районе, в городе и в том числе в этом месте деревья свалились, были обрывы линий электропередач. Поэтому, а также для расчистки территории для благоустройства были вырублены старые больные деревья.

При этом Глеб Мамонов заверил, что деревья, на которых располагается большинство гнёзд, не вырубались:

- Я думаю, что к тому времени, когда мы будем еще рубить деревья, птенцы уже должны встать на крыло и покинуть гнёзда. Да, там одно дерево с гнездом свалилось. Но тех птенцов забрали и выкармливают дети из Центра дополнительного образования и развития. Критичной ситуации я там не вижу, тут больше шума подняли.