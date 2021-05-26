В Тверской области зампред Правительства РФ Александр Новак и губернатор Игорь Руденя дали старт новому инвестпроекту

Александр Новак и Игорь Руденя приехали в Торжок на производство известной во всем мире компании. Фото: ПТО

Сегодня, 26 мая, в Торжке состоялось на первый взгляд незаметное, но важное для экономики региона событие. Там дан старт реализации инвестпроекта компании «Шелл» по производству смазочных материалов. В городе будет расширен завод компании.

В торжественном запуске работ приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, губернатор Игорь Руденя, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, гендиректор ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев, советник Президента РФ Владимир Васильев.

Александр Новак отметил, что этот проект соответствует стратегическим задачам и целям по развитию нашей перерабатывающей промышленности.

- Хочу сказать слова благодарности правительству Тверской области, руководству компании «Шелл», которые реализуют совместный инвестиционный проект», - добавил зампред Правительства РФ .

- Торжок всегда был городом предпринимателей и людей, которые создавали современную продукцию. Сегодня компания «Шелл» вместе со своим дружным коллективом вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики. Благодарен Президенту РФ, Правительству РФ, руководству компании «Шелл» за возможность развивать новые производства, создавать новые проекты, готовить специалистов, - подчеркнул Игорь Руденя.

Для увеличения производства смазочных материалов в Торжке есть реальные предпосылки. Компания успешно функционирует на на российском рынке и стран СНГ. Больше 80% машинных масел «Шелл», реализуемых в нашей стране, производятся в Верхневолжье.

Завод «Шелл» в Торжке был введён в эксплуатацию в октябре 2012 года и стал первым подобным предприятием, построенным в России международной компанией. С первого дня работы завода все его сотрудники – граждане России. Более 95% сотрудников - жители Тверской области.