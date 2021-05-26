Досуг в Твери с 26 мая по 2 июня: Северные мотивы, старые куплеты, красочная пастель и полная коробушка

Впереди - интересные события. Фото: Виктория ЖУКОВА

КОНЦЕРТЫ

Север – песня, север – танец

Внимание! 27 мая в 18.30 впервые в Твери выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «АСЪЯ КЫА» (Утренняя заря). Ребята едут к нам с концертом "Север – песня, север – тане".

Главный хормейстер – лауреат премии Правительства Республики Коми Алексей Разбаков.

Главный дирижер – лауреат премии Правительства Республики Коми Алексей Чашников.

Художественный руководитель и главный балетмейстер – заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Бушуев.

Государственный ансамбль Республики Коми с поэтичным названием «Асъя кыа» (Утренняя звезда) представляет многообразную самобытную культуру северной российской республики. Он был создан в 1939 году.

Концертные программы «Асъя кыа» включают в себя музыкальное наследие и традиционные обычаи различных районов Республики Коми. Здесь и просторы оленеводческой тундры, и таежные северные уголки с вековыми танцевальными традициями, и южные районы республики с лирическими песнями под аккомпанемент коми национальных инструментов и игровыми задорными молодежными плясками.

Стоимость билетов: от 400 до 600 рублей.

К нам едут замечательные музыканты из Коми - края с богатейшей историей. Фото: предоставлено Тверской филармонией.

Настроение ля-минор и не только…

29 мая, в субботу, в 18:00 Клуб BIGBEN приглашает на концерт хранителей традиций русского шансона от Утесова до Аркадия Северного и задорных песен 50-60-х ансамбль «Ля-Миноръ».

В анонсе пишут: «Если бы не ансамбль «Ля-Миноръ», возможно, так никто бы никогда и не вспомнил о таком уникальном песенном жанре, как городской романс или chanson (французское написание намекает на принципиальное отличие жанра от всего того, что мы, к сожалению, привыкли именовать «шансоном»). Между тем, то немногое по-настоящему хорошее, что оставила нам в наследство советская культура, — это огромное количество удивительно лиричных, ироничных и мастерски сочиненных песен...»

Добавлю - надо отдать должное, эти мужчины исполняют изящно ( в хорошем смысле слова) и душевно. Глупых понтов не колотят.

Цена билетов: От 500 до 800 рублей.

Хранители традиций ансамбль «Ля-Миноръ». Фото: VK/«Ля-Миноръ

ВЫСТАВКИ

Нежные тона

В преддверии лета в Тверском городском музейно-выставочном центре 28 мая открывается выставка «Пастель». Не путать с постелью. Хотя некоторые картины убаюкать могут...

Экспозиция объединяет работы представителей Тверского областного отделения «Союза художников России».

Нежные сближенные тона пастели способны донести зрителю и свежесть утра, и глубину сумеречного неба, и весь спектр оттенков водной глади, и сложные состояния световоздушной среды в пейзаже...

Цена билетов: от 50 до 70 рублей, для детей до 7 лет - бесплатно.

Техника пастель - это нечто особое, это надо видеть вживую. Фото: ТГМВЦ

«Полна коробушка»

Выставка под таким названием открыта в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной.

Там представлен настоящий калейдоскоп ремёсел. Вы сможете увидеть различные арт-объекты, традиционный тверской костюм и его современные интерпретации, всевозможные аксессуары, произведения в технике «батик», резьбу и роспись по дереву, художественную обработку бересты, художественную керамику, текстильную куклу, лоскутное шитьё, традиционную вышивку и вышитые картины, ткачество и многое другое.

Стоимость: 100-150 рублей, есть льготные билеты.