Коронавирус в Твери, последние новости на 27 мая 2021: яблони, похожие на невест, и трудности демографии

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 788 случаев заражения COVID-19 (+75 за сутки).

Выздоровели 39 120 жителей региона (+45 за сутки).

Изолированы 1663 больных (+21).

Умерли 1005 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 561 заболевших (+21 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3032 (+2),

Ржев – 2292 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2219 (+4),

Калининский район – 1731 (+5),

Торжок – 1638 (+4),

Кимры – 1646 (+4),

Бологовский район – 1059 (+1).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 127 099 человек – это 86,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 119 895 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще несколько. Кабинеты вакцинации также открывают в крупных торговых центрах Твери и отдалённых районах региона.

Яблони, растущие на территории государственного Центрально-Лесного заповедника, очень красиво цветут. Как будто одеты в подвенечные одежды. Настолько красиво, что сотрудники заповедника поведали об этом миру через сеть интернет.

- Старожилы заповедника давно не помнят такого обильного цветения всех яблонь, - рассказывают на страничке заповедника в соцсети научные сотрудники Елена Шуйская и Сергей Огурцов. - В ближайшие дни есть возможность приехать и полюбоваться белыми нарядами невест, познакомиться с разными сортами яблонь, а также пройтись по экологическим тропам.

Кстати, яблони - не просто украшение заповедника. Они дают корм для многих животных - медведей, кабанов, енотовидных собак, а иногда и лисиц. Медведи, по рассказам специалистов, даже залезают за яблоками на деревья и лакомятся любимыми фруктами.

В "Национальном демографическом рейтинге регионов РФ", составленном специалистами федерального проекта "Трезвая Россия", Тверская область заняла 65-е место из 85-ти возможных.

Эксперты сделали заключение на основе анализа нескольких параметров: рождаемости, показателям прироста или убыли населения, среднему числу детей на семью, количеству абортов и так далее.

Серьёзно повлияли на позиции Тверской области показатели убыли населения. Аналитики поставили наш регион на третье место среди субъектов РФ с наибольшей убылью. Что не удивительно - по данным Тверьстата, в 2020 году в Верхневолжье число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза, а естественная убыль составила 13 тысяч человек (это наибольший показатель за последние 12 лет).

При этом рожать тверские семьи тоже не спешат: ежегодное снижение рождаемости, по данным регионального правительства, наблюдается с 2013 года.

Читайте подробнее о рождаемости, смертности, статистике абортов и количестве долгожителей в Тверской области.

Графика: ПТО

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