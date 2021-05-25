Кому в Твери отключат горячую воду с 27 мая по 10 июня

Очередной этап отключения горячей воды начнется с 27 мая.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В связи с гидравлическими испытаниями и плановым ремонтом водопроводов и котельных еще в части многоквартирных домов Твери грядет отключение горячей воды.
Как сообщает ООО «Тверская генерация», с 11:00 27 мая до 10:00 10 июня горячей воды не будет по следующим адресам:
Бакунина ул. 31;
Виноградова ул. 1, 1б, 1в;
Двор Фабрики Пролетарка 4, 6, 42, 43, 47, 61, 70, 82, 99, 100, 118, 119, 122, 156, 164, 177;
Заслонова ул. 4;
Калинина пр-т 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21б, 21к3, 21к4;
Новикова ул. 17, 19, 21;
Ногина бульвар 2к2, 3, 5
Академическая ул. 20, 22;
Академический проезд 16;
Борихино Поле ул. 1;
Космодемьянской Зои ул. 1, 3, 6, 8;
Ленина пр-т 7/7, 15/4, 17/3, 19/4;
Маршала Конева ул. 14, 14/1, 20, 73а, 73а;
Республиканская ул. 7, 9, 11, 13;
Старицкое Шоссе 5, 5а, 14, 15, 22;
Чайкиной ул. 1, 10.