Кому в Твери отключат горячую воду с 27 мая по 10 июня

Очередной этап отключения горячей воды начнется с 27 мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с гидравлическими испытаниями и плановым ремонтом водопроводов и котельных еще в части многоквартирных домов Твери грядет отключение горячей воды.

Как сообщает ООО «Тверская генерация», с 11:00 27 мая до 10:00 10 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

Бакунина ул. 31;

Виноградова ул. 1, 1б, 1в;

Двор Фабрики Пролетарка 4, 6, 42, 43, 47, 61, 70, 82, 99, 100, 118, 119, 122, 156, 164, 177;

Заслонова ул. 4;

Калинина пр-т 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21б, 21к3, 21к4;

Новикова ул. 17, 19, 21;

Ногина бульвар 2к2, 3, 5

Академическая ул. 20, 22;

Академический проезд 16;

Борихино Поле ул. 1;

Космодемьянской Зои ул. 1, 3, 6, 8;

Ленина пр-т 7/7, 15/4, 17/3, 19/4;

Маршала Конева ул. 14, 14/1, 20, 73а, 73а;

Республиканская ул. 7, 9, 11, 13;

Старицкое Шоссе 5, 5а, 14, 15, 22;

Чайкиной ул. 1, 10.