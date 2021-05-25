Никакой имитации: В Тверской области запланировано трудоустроить около 5900 подростков

Свыше 170 подростков смогут подработать в сельском хозяйстве. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подсобный рабочий; сборщик заказов; помощник менеджера, официанта, повара, продавца, вожатого, дизайнера; почтальон; укладчик-упаковщик… Эти и некоторые другие (подобные) вакансии сегодня открыты для подростков, желающих подзаработать летом в нашем регионе. Областные власти это дело только поддерживают. Данному вопросу как раз был посвящен заглавный вопрос заседания регионального правительства 25 мая.

Согласно квоте в Тверской области летом 2021 года подработать на предприятиях региона, в образовательных и иных организациях смогут порядка 5900 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из них, кстати, уже трудятся свыше 360 ребят.

Губернатор провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в числе приоритетов у наших детей должно быть уважение к труду.

- Важно не просто вывести ребёнка на работу на один-два дня, поставить галочку и отчитаться, важно, чтобы ребёнок проработал какое-то внятное время, которое он сам для себя выбирает, получил бы опыт работы, получил представление, как зарабатываются первые трудовые деньги, - подчеркнул Игорь Руденя.

Из областного бюджета в этом году на материальную поддержку подросткам и работодателям на затраты по зарплате выделяется свыше 12,8 млн рублей. Еще 9,2 млн добавят муниципалитеты.

Самое большое количество ребят готовы взять на работу летом в Твери, Конаковском районе, Вышневолоцком городском округе, городах Ржев, Торжок и Кимры.

Графика: ПТО

Как и в прошлые годы, большинство рабочих мест для подростков создано в бюджетной сфере — 78%. Частные организации по-прежнему, не слишком охотно берут на работу подростков. При этом средняя зарплата за полмесяца в бюджетных организациях по прогнозу в этим летом будет равняться 6,1 тыс рублей, а в коммерческих - 9,2 тыс. Это соотносимо с показателями прошлого года.

Графика: ПТО

Что касается исполнения квоты по трудоустройству, то тут наблюдается явный перекос в сторону образовательных учреждений. При квоте в 988 мест для подростков, там уже завизировано свыше 2172.

При этом в некоторых других отраслях наблюдается явный недобор. Так дело, к примеру, обстоит дело с транспортно-дорожной сферой. При квоте в 533 рабочих места там выделили пока только четыре.

Игорь Руденя напрямую обратился к министру транспорта, а также некоторым другим руководителям ведомств, где также пока недобор, чтобы они исправили эту картину.

Зато в этом году отличилось Минприроды. Ведомство впервые договорилось с некоторыми предприятиями сферы охотпользования, чтобы он взяли на лето к себе на работу в помощники егерям 35 ребят. Речь идёт об учащихся профильных «лесных» классов, которые есть в некоторых школах.

Графика: ПТО

Помимо этого, несколько несовершеннолетних учащихся некоторых тверских колледжей смогут подработать в Москве (9 человек - официантами, 5 - подсобными рабочими и на стройке) и в Крыму (12 - официантами и поварами).

В завершении рассмотрения вопроса губернатор еще раз подчеркнул:

- Никакой имитации трудоустройства подростков для галочки быть не должно.

Добавим, что по доле трудоустроенных подростков наша область последние три года занимает третье место в ЦФО. В 2020 было трудоустроено 11,1% несовершеннолетних. В 2019-м - 12,8%. в 2018-м - 13%.

СПРАВКА КП

С каждым подростком должен быть заключен срочный трудовой договор, в котором прописываются права и обязанности обеих сторон.

При трудоустройстве подростков обязательно прохождение ими медосмотра за счет работодателя.

Продолжительность работы для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет в период каникул составляет не более 4 часов в день, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. В течение учебного года для подростков от 14 до 16 лет — 2,5 часа, от 16 до 18 лет — 4 часа.

Размер оплаты труда должен быть не ниже МРОТ.